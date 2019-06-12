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"تعليمية الدولة" توافق على المسودة النهائية لـ"تطوير التدريب على رأس التعليم"

الأربعاء 12 يونيو 2019 09:18 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

وافقت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة على المسودة النهائية لدراستها حول "تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم" تمهيداً لإحالتها لمكتب المجلس، وذلك بعد مناقشتها في اجتماعها الثامن لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة الذي عقدته أمس برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وتهدف الدراسة إلى تشخيص الواقع الحالي المرتبط بدور التعليم في إكساب المتعلم المهارات العملية اللازمة له للانخراط في سوق العمل، كما تهدف إلى صياغة رؤية أكثر وضوحا لربط التعليم النظري بالجوانب التطبيقية العملية بما يكفل ضمانا أكبر لتحقيق الرسالة الفعلية للتعليم.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقرير متابعة لما تمّ تنفيذه من قرارات اجتماعها السابق إضافة إلى اعتماد محضري اجتماعيها السابع والثامن لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة.

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