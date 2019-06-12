استعراض التعاون الثنائي بين السلطنة وليتوانيا

فيلنوس - العمانية

التقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية بمعالي ليناس لينكيفيكيوس وزير الخارجية الليتواني في العاصمة فيلنوس؛ حيث جرى استعرض مجموعة من فرص التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين شملت مجالات التجارة والتنوع الاقتصادي ونقل التكنولوجيا والعلوم وتقنية المعلومات والخدمات المالية والأمن السيبراني.

وعلى الصعيد السياسي، جرى تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء من الجانب العُماني السفير عبدالعزيز بن موسى الخروصي وسعادة بوليتا سنيكيني القنصل الفخري للسلطنة في جمهورية ليتوانيا إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.