الأربعاء, 12 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

العوفي يتفقد سير العمل في المشاريع الزراعية والحيوانية بجنوب وشمال الشرقية

الأربعاء 12 يونيو 2019 09:17 ص بتوقيت مسقط

العوفي يتفقد سير العمل في المشاريع الزراعية والحيوانية بجنوب وشمال الشرقية

مسقط - العمانية

 

قام معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية وعدد من المسؤولين بزيارة لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية لمتابعة سير العمل في المشاريع الزراعية والحيوانية والخدمات المقدمة من الوزارة والاطلاع على الأضرار التي لحقت القطاع من جراء أمطار الخير التي هطلت على بعض ولايات المحافظتين.

والتقى معالي الدكتور الوزير بسعادة الشيخ عبد الله بن مستهيل شماس محافظ جنوب الشرقية واطلع على متطلبات المحافظة للمشاريع الزراعية والسمكية، كما اطّلع معاليه على الأضرار التي تمّ حصرها في بعض الولايات، وزار أيضًا عددًا من المواقع ومنها على سبيل المثال قرية سبت بولاية الكامل والوافي للوقوف على الأضرار التي وقعت على حائط الحماية وبعض مزارع المواطنين. وتفقد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية عددًا من قرى وادي بني خالد بمرافقة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي والي ولاية وادي بني خالد، وتفقد آثار جريان الوديان والشعاب وتأثيرها على القطاع الزراعي والحيواني وحائط الحماية، إضافة إلى زيارة سوق الأسماك بالولاية، والتقى معاليه ببعض المواطنين واستمع إلى احتياجاتهم في هذا الشأن.

واختتم معالي الدكتور الوزير والوفد المرافق له الزيارة بالاطلاع على بعض المزارع في ولاية بدية يرافقه سعادة الشيخ محمود بن عبد الله السعيدي والي بدية.

وشهدت الجولة، زيارة بعض دوائر التنمية الزراعية ودائرة البحوث الزراعية بالشرقية، وقد رافق معالي الدكتور الوزير في زيارته سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة والمهندس محمد بن ناصر العلوي المدير العام المساعد في المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية والمهندس بدر بن ناصر السيابي القائم بأعمال مدير عام التنمية الزراعية وعلي بن جمعة العريمي مدير دائرة خدمات المراجعين وعدد من المسؤولين بالوزارة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 أغسطس 2017

هيثم بن طارق يتفقد العمل في عدد من المواقع بجنوب وشمال الباطنة.. ويبحث إقامة مرافق لحفظ المقتنيات

المزيد

20 يناير 2019

انطلاق "ثمرة" لتدريب طلاب المدارس على المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية

المزيد

18 فبراير 2017

الساجواني يتابع سير العمل بمشروعات تطوير القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية بالسويق

المزيد

24 أبريل 2016

العوفي يتفقد مشاريع القطاع السمكي بمحافظة جنوب الشرقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استعراض تأثر السلطنة بالتراجع المتسارع لأسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

وساطة يابانية بين إيران وأمريكا لأول مرة منذ 41 عامًا

دولي - أخبار

بلدية صحار تصدر 1473 إباحة بناء في 2018 مع تسارع الحركة العمرانية

المحليات - أخبار

مجلس التعليم يوثق منجزات مسيرة التعليم بالسلطنة في كتاب جديد

المحليات - تعليم

"المالية" توضح آلية تحصيل الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة