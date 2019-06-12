العوفي يتفقد سير العمل في المشاريع الزراعية والحيوانية بجنوب وشمال الشرقية

مسقط - العمانية

قام معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية وعدد من المسؤولين بزيارة لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية لمتابعة سير العمل في المشاريع الزراعية والحيوانية والخدمات المقدمة من الوزارة والاطلاع على الأضرار التي لحقت القطاع من جراء أمطار الخير التي هطلت على بعض ولايات المحافظتين.

والتقى معالي الدكتور الوزير بسعادة الشيخ عبد الله بن مستهيل شماس محافظ جنوب الشرقية واطلع على متطلبات المحافظة للمشاريع الزراعية والسمكية، كما اطّلع معاليه على الأضرار التي تمّ حصرها في بعض الولايات، وزار أيضًا عددًا من المواقع ومنها على سبيل المثال قرية سبت بولاية الكامل والوافي للوقوف على الأضرار التي وقعت على حائط الحماية وبعض مزارع المواطنين. وتفقد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية عددًا من قرى وادي بني خالد بمرافقة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي والي ولاية وادي بني خالد، وتفقد آثار جريان الوديان والشعاب وتأثيرها على القطاع الزراعي والحيواني وحائط الحماية، إضافة إلى زيارة سوق الأسماك بالولاية، والتقى معاليه ببعض المواطنين واستمع إلى احتياجاتهم في هذا الشأن.

واختتم معالي الدكتور الوزير والوفد المرافق له الزيارة بالاطلاع على بعض المزارع في ولاية بدية يرافقه سعادة الشيخ محمود بن عبد الله السعيدي والي بدية.

وشهدت الجولة، زيارة بعض دوائر التنمية الزراعية ودائرة البحوث الزراعية بالشرقية، وقد رافق معالي الدكتور الوزير في زيارته سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة والمهندس محمد بن ناصر العلوي المدير العام المساعد في المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية والمهندس بدر بن ناصر السيابي القائم بأعمال مدير عام التنمية الزراعية وعلي بن جمعة العريمي مدير دائرة خدمات المراجعين وعدد من المسؤولين بالوزارة.