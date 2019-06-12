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اللورد فولر يشيد بجهود السلطنة لدعم الاستقرار بالمنطقة

المنذري يبحث مع رئيس مجلس اللوردات البريطاني تطوير التعاون البرلماني

الأربعاء 12 يونيو 2019 09:16 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

بحث معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة مع اللورد بيتر نورمان فولر رئيس مجلس اللوردات البريطاني أمس، سبل تعزيز العلاقات العمانية البريطانية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين وخاصة في المجالات البرلمانية.

وأكّد اللورد فولر خلال المباحثات التي جرت بمقر مجلس اللوردات على متانة العلاقات البريطانية العمانية، منوّهاً بما تشهده من تطور مضطرد. وأشار إلى أنّ زيارة معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له، ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وأشاد رئيس مجلس اللوردات بجهود السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في سبيل استقرار المنطقة. وأبرز اللورد فولر الأهميّة التي يوليها مجلس اللوردات للتعاون مع مجلس الدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى دور الزيارات المتبادلة بين المجلسين في تنمية وتطوير هذا التعاون.

ووصف معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة العلاقات العمانية البريطانية بأنّها تاريخية ومتجذرة، مشيرًا إلى أنّ هذه العلاقات تشهد نموا مضطردا في جميع المجالات. ونوّه معاليه بأهميّة الزيارات المتبادلة في تعزيز التعاون بين مجلس الدولة مجلس اللوردات، لافتاً في هذا الصدد إلى الزيارة التي قام بها وفد مجلس اللوردات إلى السلطنة خلال شهر فبراير الماضي.

إلى ذلك، شارك معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له، في جلسة نقاشية مع عدد من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني، جرى خلالها استعراض السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي بين السلطنة والمملكة المتحدة في كافة المجالات مع التركيز على الجوانب البرلمانية.

ويضم الوفد المرافق لمعالي الدكتور رئيس المجلس: المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، والمكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية، والمكرم يحيى بن رشيد آل جمعة والمكرم صالح بن محمد الزكواني أعضاء المجلس.

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