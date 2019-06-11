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بلدية صحار تصدر 1473 إباحة بناء في 2018 مع تسارع الحركة العمرانية

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:49 م بتوقيت مسقط

بلدية صحار تصدر 1473 إباحة بناء في 2018 مع تسارع الحركة العمرانية

 

صحار- الرؤية

أكد التقرير السنوي لدائرة الشؤون الفنية التابعة لبلدية صحار تسارع الحركة العمرانية في عام 2018؛ حيث أصدرت الدائرة خلال هذا العام 1473 إباحة بناء كبرى وصغرى، وتم تجديد عدد 734 إباحة بناء كبرى وصغرى.

وبحسب الإحصاءات، تم تغير وإضافة عدد 1185 من الخرائط، وتم استخراج 365 إباحة بناء بدل فاقد، إما فيما يخص الشهادات والاستمارات الخاصة بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي فقد وصلت إلى 3032 شهادة واستمارة، وخلال نفس العام اصدرت عدد 687 شهادة إتمام بناء، وعدد 1743 شهادة استرجاع تأمين، فيما وصلت التراخيص الصادرة ببدء العمل إلى عدد 1651 ترخيصا، وعدد 31 شهادة خاصة بالهدم. أما فيما يختص أعمال قسم العنونة بدائرة الشؤون الفنية فقد تم تركيب عدد 5089 لوحة عنونة خلال العام، كما تم صيانة عدد 703 لوحات، كذلك تم مطابقة عدد 1516 عقدا للتأكد من العناوين المسجلة بها.

وقام قسم التفتيش ومراقبة المباني التابع للدائرة بإزالة 270 من المشوهات والحيازات، كذلك تم تنفيذ عدد 292 أمر توقيف وتجميل للمباني، وتم تحرير عدد 301 إنذار بالإزالة والمخالفة، ومن خلال قسم الإدارة التابع لدائرة الشؤون الفنية فقد تم تلقي عدد 92 شكوى وتحويل وإنهاء عدد 186 مخالفة وتلقى القسم عدد 9106 رسائل واردة وأرسل عدد 9859 رسالة لمختلف الجهات.

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