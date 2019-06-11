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"أوريدو" تغطي مناطق جديدة بشبكة "سوبر فايبر"

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:29 م بتوقيت مسقط

"أوريدو" تغطي مناطق جديدة بشبكة "سوبر فايبر"

 

مسقط - الرؤية

وسعت Ooredoo رقعة تغطية خدمتها للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر" لتصل إلى 3 مناطق جديدة وهي سور آل حديد في السيب وامتداد العامرات (المرحلة الأولى) ومجمع تلال القرم لضمان بقاء المزيد من العملاء على اتصال دائم. وأصبح بإمكان العملاء الاستمتاع بسرعات رائعة للإنترنت تصل إلى 1 جيجابت لكل ثانية واستخدام غير محدود بقيمة 28 ريالا عُمانيا فقط شهرياً. كما توفر باقات هذه الخدمة دقائق مكالمات غير محدودة للخط الثابت وخصومات على تعرفة المكالمات الدولية وسرعات أعلى للتنزيل. ويمكن للعملاء المقيمين في المناطق التي تمت تغطيتها مؤخراً الاشتراك في باقات "سوبر فايبر" من خلال إرسال صورة من البطاقة الشخصية وموقع المنزل على تطبيق واتساب للرقم 95103000 أو الاتصال بالشركة على الرقم 1514.

وتوفر Ooredoo خدمة "سوبر فايبر" في عدد من مناطق السلطنة تشمل الخوير الجنوبية – المنطقة التجارية وجامعة السلطان قابوس والعامرات القديمة ومنطقة السعادة في صلالة والمصنعة والخوير وروي ودارسيت والحيل والموالح والخوض والمعبيلة والمنومة والسيب الجديدة وحي الصاروج ووادي اللوامي في السيب وراس الحمراء والغبرة والعذيبة الشمالية. ومن المقرر أن تضيف الشركة المزيد من المناطق الجديدة في مختلف أنحاء السلطنة خلال العام 2019م.

 

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