البنك الوطني يكافئ 70 من عملائه في سحوبات "الكنز"

مسقط - الرؤية

أجرى البنك الوطني العُماني سحوبات حساب التوفير "الكنز" لشهر أبريل وفاز 10 من عملائه بجوائز قيمتها 200,000 ريال عُماني، حيث فاز 2 من عملاء حسابات إدارة الثروات "الصدارة" بجوائز بقيمة 25,000 ريال عُماني لكل منهم خلال السحب الشهري الخاص، بينما فاز 5 من عملاء حساب "مزايا" بمبلغ 15,000 ريال عُماني لكل منهم خلال السحب ربع السنوي. كما فاز 10 عملاء بمبلغ 500 ريال عُماني في إطار سحب البنك عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن فوز 50 عميلاً بمبلغ 500 ريال عُماني لكل منهم في سحب حسابات تحويل الراتب.

وقال جون تشانج، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الوطني العُماني: شارك في السحب الفوري الشهري على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 21,000 من متابعينا من العملاء وغير العملاء. وأتاح لنا هذا المستوى من التفاعل فرصة لنؤكد مجددا رسالتنا حول أهمية الادخار والتوفير ومزايا وضع أسس راسخة لمستقبلنا المالي. ومع اقترابنا من سحبنا نصف السنوي الكبير الذي سيفوز خلاله 2 من سعداء الحظ بجوائز بقيمة 250,000 ريال عُماني لكل منهم، ندعو ونشجع جميع عملائنا من الاستفادة من هذه الفرص الفريدة التي نقدمها لهم في سحوبات حساب التوفير الكنز ونتمنى لهم جميعاً الفوز والتوفير.