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يتعامل مع أكثر من 3 ملايين مكالمة سنويا

تتويج بنك مسقط بجائزة أفضل مركز اتصال للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:21 م بتوقيت مسقط

تتويج بنك مسقط بجائزة أفضل مركز اتصال للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط

 

مسقط - الرؤية

توج بنك مسقط بجائزة أفضل مركز اتصالات في القطاع المصرفي من قبل مؤسسة انسايت لمراكز الاتصال في الشرق الاوسط. ونظمت انسايت حفلا كبيرا بهذه المناسبة في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وتم تتويج بنك مسقط بالجائزة المرموقة وسط حضور مميز من ممثلي العديد من المؤسسات والشركات في المنطقة. ويأتي فوز بنك مسقط بهذه الجائزة تقديرا لدور مركز الاتصالات في تقديم خدمات مميزة للجمهور وتثمينا للتطوير والتحديث الذي شهده المركز خلال الفترة الماضية ليواكب التطورات والمستجدات في هذا المجال.

وأعرب أمجد بن إقبال اللواتي، مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط عن سعادته بتتويج مركز الاتصالات الخاص بالبنك بهذه الجائزة، مؤكدا أن التزام البنك تجاه رضا الزبائن هو مفتاح تحقيق الأهداف الاستراتيجية حيث يلبي بنك مسقط توقعات الزبائن ويقدم تجربة مصرفية متطورة، مضيفا أن بنك مسقط يعمل دائما على تطوير الخدمات التي يقدمها للزبائن واستحداث آليات توفر تجربة أفضل في كل مرة لزبائنه.

وأكّد اللواتي أنّ بنك مسقط رائد في تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية بجودة عالية ترجمة لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم" حيث إن جودة الخدمات المقدمة للزبائن تتماشى مع تقديم المنتجات المختلفة وهو ما يحقق رضا الزبائن ويفوق توقعاتهم، مشيراً إلى أن بنك مسقط يدير أكبر مركز اتصالات في القطاع المصرفي بالسلطنة ويتعامل مع أكثر من 3 ملايين مكالمة سنويا وعلى مدار الساعة وفي أقل مدة انتظار حيث يتم الرد على 90% من المكالمات في غضون 20 ثانية.

وأضاف اللواتي: نفتخر في بنك مسقط بأنّ مركز الاتصالات يضم 142 موظفا بنسبة تعمين 99.5% ما يدل على أنّ الشباب العماني ناجح في العمل بهذا التخصص وفي إدارة المركز لتحقيق النجاحات والإنجازات المختلفة التي تعود بالمنفعة على زبائن البنك، موضحا أنّ مركز الاتصالات بالبنك يعد إحدى القنوات الرئيسية الهامة للتواصل مع زبائن البنك والجمهور بشكل عام ويواكب مختلف التطورات والمستجدات كما أن الإدارة التنفيذية تولي أهمية كبرى لمركز الاتصالات.

وتعزيزا لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم" وتعزيزا لاستراتيجية البنك في تعزيز قنوات التواصل بين البنك وزبائنه تم مؤخرا تدشين قناة جديدة للتواصل مع زبائن البنك تتمثل في إمكانية إرسال الاستفسارات وطلب الخدمات والتسهيلات المصرفية المختلفة والرد عليها عن طريق تطبيق الوتساب من خلال استخدام نفس رقم مركز الاتصال الارضي الخاص بالبنك وهو 24795555 وبذلك يكون بنك مسقط اول مؤسسة مالية بالسلطنة تستخدم تطبيق الوتساب من رقم أرضي خاص بالبنك، ويمكن التأكد من مصداقية الحساب عن طريق رمز التفعيل الواضح بجانب أيقونة الواتساب في الملف الشخصي. وتتوفر هذه الخدمة يوميا من الساعة 8:00 صباحاً إلى 10:30 مساءً ويقوم فريق متخصص من مركز الاتصال ببنك مسقط بإدارة الحساب والرد على استفسارات الزبائن والأخذ بمقترحاتهم.

 

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