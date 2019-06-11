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حملة توعوية بمناسبة يوم البيئة العالمي

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:17 م بتوقيت مسقط

حملة توعوية بمناسبة يوم البيئة العالمي

مسقط - الرؤية

نظمت وزارة البيئة والشؤون المناخية ممثلة بدائرة التوعية والإعلام حملة توعوية بمناسبة يوم البيئة العالمي، والذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، يركز خلاله على الاهتمام بجانب بيئي معين، وجاء هذا العام حول موضوع "دحر تلوث الهواء". ويأتي اختيار موضوع تلوث الهواء هذا العام بسبب كمية تلوث الهواء التي تجتاح العالم، ومساهمته في الاحترار العالمي وتأثيره على الصحة العامة، ويعد الاحتفال مناسبة لتثقيف عامة الناس حول القضايا ذات الأهمية، ولتعبئة الموارد لمعالجة المشاكل العالمية والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها. ويوجد في الوزارة قسم مختص بمراقبة تلوث الهواء والضوضاء، ويختص بالرقابة البيئية الخاصة بتلوث الهواء والضوضاء ومتابعة مدى تطبيق القوانين واللوائح البيئية، وكذلك المشاركة في تقييم ودراسة طلبات الحصول على التراخيص البيئية وإبداء الرأي بشأنها، والمشاركة في الدراسات والبحوث والمسوحات البيئية المتعلقة بتلوث الهواء والضوضاء. كما يختص القسم بشغيل شبكات الرصد والرقابة البيئية المتعلقة بتلوث الهواء والضوضاء وإعداد التقارير الدورية بشأنها، وكذلك إعداد ومراجعة معايير ملوثات الهواء الجوي ومعايير التلوث بالضوضاء، بالإضافة إلى القيام بزيارات التفتيش الميداني ومتابعة مدى تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية وضبط وإصدار المخالفات البيئية. وخلال حملة التوعية التي نفذت في مجمع بريق الشاطئ، قام موظفو الوزارة بتقديم شرح مفصل حول يوم البيئة العالمي وأهمية المحافظة على نظافة الهواء، وتمت مناقشة الأسباب العالمية حول تلوث الهواء، وتم التطرق إلى الوضع البيئي في السلطنة وأهمية تكاتف المجتمع مع الجهات المختصة في الحفاظ على البيئة العمانية، كما تم توزيع منشورات توعوية وبعض إصدارات الوزارة، بالإضافة إلى هدايا رمزية صديقة للبيئة.

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