مؤشر سوق مسقط يربح 10 نقاط.. و11% انخفاضا في صافي الاستثمار غير العماني

الرؤية – مريم البادية

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3983 نقطة تقريبا؛ مرتفعا 10 نقاط بنسبة 0.244 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق، كما ارتفع مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى 4232 نقطة.

وشهدت جلسة أمس انخفاضا في قيم التداول؛ حيث بلغ مستواها 2.122 مليون ريال بنسبة انخفاض 32% مقارنة بما كانت عليه في الجلسة السابقة، ووصلت خلالها إلى 2.239 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.066 في المئة، وبلغت ما يقارب 19 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 174 ألف ريال وبنسبة 8 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 412 ألف ريال وبنسبة 19 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 238 ألف ريال عماني وبنسبة 11 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6368 نقطة مرتفعا 13 نقطة وبنسبة 0.21 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4799 نقطة مرتفعا 47 نقطة وبنسبة تغير 0.98 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1981 نقطة مرتفعا 10 نقاط وبنسبة تغير 0.49 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 551 نقطة مرتفعا 6 نقاط وبنسبة 1.05 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 31 شركة، ارتفعت منها 13 شركة وانخفضت 5 شركات، فيما استقرت أسعار 13 شركة، وتم التداول في 2,122,326 مليون سهم، بعدد صفقات 728 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 26 في المئة. وتصدر سهم مدينة مسقط للتحلية قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.114 ريال وبنسبة صعود 8 في المئة، فيما حلّ سهم المها للسراميك في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.185 ريال وبنسبة تغير 3 في المئة. واعتلى سهم ريسوت للإسمنت صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 443,212 ريال وبنسبة 21 في المئة. وتصدر سهم جلفار للهندسة والمقاولات الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت4,716,593 سهما وبنسبة 28 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 1,948,325 ريال وبنسبة 92 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 22,733 ألف ريال وبنسبة 1 في المئة. وبلغ شراء العرب 4,527 ريال وبنسبة 0.21 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 146,741 ريال وبنسبة 7 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 1,710,191ريال وبنسبة 81 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجين 281,817 ألف ريال وبنسبة 13 في المئة، وبلغ بيع العرب 43,087 ألف ريال وبنسبة 2 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 87,231 ألف ريال وبنسبة 4 في المئة.