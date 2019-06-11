السـلطنة تحتفل باليوم العالمي للاعتماد تحت شـعار "قيمة مضافة إلى سلاسل الإمداد"

مسقط – الرؤية

شاركت السلطنة مُمثلة بوزارة التجارة والصناعة نظيراتها أجهزة الاعتماد في العالم الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد 2019 تحت شعار الاعتماد قيمة مضافة إلى سلاسل الإمداد. وقال المهندس ماجد بن ناصر السناوي رئيس قسم الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إنَّ اختيار الشعار جاء من منطلق حرص المنظمات الدولية ذات العلاقة بالاعتماد وهي المنظمة الدولية لاعتماد المُختبرات (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) وأجهزة الاعتماد الأعضاء فيها على تفعيل نشاط الاعتماد وزيادة الوعي بأهميته، حيث يركز موضوع هذا العام على كيفية تقديم الاعتماد لقيمة مضافة من سلاسل الإمداد، حيث تلعب سلاسل الإمداد دوراً حيويًا في تقديم المنتجات والخدمات للمستهلكين وقطاع الأعمال والقطاع العام في الوقت المناسب وبطريقة فعَّالة من حيث التكلفة والجودة.

وأوضح المهندس السناوي أن الاعتماد ومعه أدوات البنية التحتية للجودة مثل المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة يقدم أدوات مقبولة على نطاق واسع للإسهام في مختلف القطاعات، إذ يعمل في كافة مراحل سلاسل الإمداد، من الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، مرورا بقطاع البناء والطاقة والملابس والمنسوجات والألعاب والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصولاً إلى سلامة الأغذية وإمدادات المياه التي تساعد هذه الأدوات بكل ثقة وضمان مما يتيح الثقة في كل من المنتجات والخدمات النهائية والطريقة التي يتم بها طرحها في السوق واستخدامها. كما يقوم قسم الاعتماد بوزارة التجارة والصناعة بدور فاعل في التنسيق مع مركز الاعتماد الخليجي لاعتماد المختبرات وكذلك التسجيل والرقابة على المختبرات الخاصة وفقًا للائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة.

وأشار السناوي إلى أن عدد المختبرات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية 2018 بلغ 43 مختبرا منها 30 مختبرا لفحص المـواد الغذائية والزراعية والمستحضرات البيولوجية ومستحضرات التجميل ومختبرات المواد الكيميائية والبترولية وأطباق الميلامين والعبوات الغذائية ومختبرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية (الأجهزة المنزلية) ومختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية ومختبرات التشييد والفحوصات الفيزيائية للتربة والحصى والخرسانة والطابوق والبلاط ومختبرات المـواد العامـة مثل المنتجات البلاستيكية، والمطاطية، والخشبية، والورقية ومختبرات منتجات الغـزل والنسيج ومختبرات فحوصات الحلال ويشمل (الكشف عن الكحول ومشتقاته في الأغذية، فحوصات الحمض النووي DNA للحم الخنزير ومشتقاته فحوصات الكائنات المعدلة وراثيا(GMO) للذرة وفول الصويا والكانولا و13 مختبرا للقياس والمعايرة.

وأشاد المهندس ماجد السناوي بمركز الاعتماد الخليجي، الذي يعد المركز من أبرز إنجازات دول مجلس التعاون وهو أول وأسرع جهاز اعتماد متعدد الاقتصاديات في دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي يحصل على الاعتراف والاعتماد الدولي، وأول وأسرع جهاز عربي يحصل على عضوية اللجان التنفيذية ومجالس إدارة بعض المنظمات الدولية والإقليمية، وأول جهاز اعتماد في العالم يمنح الاعتماد الحلال لدعم الاقتصاد الإسلامي وضمان تطبيق المواصفات القياسية التي تسهم في إثبات أنَّ المنتجات المتداولة في أسواق الخليج حلال.