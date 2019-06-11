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"التعدين" و"الغرفة" تبحثان تحديات القطاع

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

"التعدين" و"الغرفة" تبحثان تحديات القطاع

 

مسقط – الرؤية

عقدت الهيئة العامة للتعدين ولجنة التعدين بغرفة تجارة وصناعة عمان، لقاء مفتوحا لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالقطاع وأوضاع الشركات التعدينية، وذلك في مقر الهيئة، بحضور سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة، وزاهر بن محمد الكعبي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بالبريمي رئيس لجنة التعدين بالغرفة، وعدد من أعضاء اللجنة والمستثمرين بالقطاع.

وناقش اللقاء الوضع القائم بالقطاع، ومساهمته الفاعلة في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني، من خلال التطور الملحوظ للاستثمار التعديني والمحافظة على المسؤولية المجتمعية، كما ناقش اللقاء الرسوم المتعلقة بإجراءات التراخيص والتصدير والنقل للمواد التعدينية، وتطرق إلى عدد من المواضيع الفنية والإجرائية المتعلقة بالقطاع وأهمية تيسيرها لخدمة الاستثمار. كما تم تأكيد أهمية رفع مستوى التنسيق بين الهيئة واللجنة، من خلال مشاركتها في اللجان التنسيقية والمختصة بتطوير القطاع ومتابعة مشاريعه الحيوية، وإقامة لقاءات دورية بين الهيئة ولجنة التعدين.

 

 

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