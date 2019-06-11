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دورة تدريبية في مجال سلامة وجودة الأغذية البحرية

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:10 م بتوقيت مسقط

دورة تدريبية في مجال سلامة وجودة الأغذية البحرية

 

مسقط – الرؤية

 

استضاف مركز ضبط جودة الأسماك بالبستان التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية دورة تدريبية في مجال سلامة وجودة الأغذية البحرية تنظمها الوزارة لموظفي سلاح الجو السلطاني وتستمر لثلاثة أيام.

وقدمت الدكتورة موزة بنت عبدالله البوسعيدية مديرة مركز ضبط جودة الأسماك نبذة تعريفية عن المركز وأشارت إلى دوره الهام لضمان جودة المنتجات السمكية وسلامة الأغذية البحرية في السلطنة وإعداد ودراسة التشريعات واللوائح والضوابط والشروط والمعايير الفنية الخاصة بضبط جودة المنتجات السمكية وسلامة الأغذية البحرية وإصدار أرقام ضبط الجودة والشهادات ذات الصلة وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بضبط جودة المنتجات السمكية وتصنيع الأغذية البحرية وتنمية المنتجات السمكية، إلى جانب المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج البحثية والتطبيقية للمراكز البحثية بالمناطق.

ويحاضر في الدورة عدد من الأخصائيين والفنيين بمركز ضبط جودة الأسماك ويتناولون عددا من المواضيع المهمة في مجال سلامة وجودة الأغذية البحرية، ومنها التعريف بلائحة ضبط جودة الأسماك وتأهيل الشركات والرقابة على الشركات والتحاليل المطلوبة والقيمة الغذائية للأسماك والممارسات السليمة لتداولها، إضافة إلى علاقة الطفيليات بجودة الأسماك وطرق رقابة وتفتيش المنتجات السمكية وتقييم وتأهيل مصانع تجهيز الأسماك ومنتجاتها، والأحياء الدقيقة وطرق الكشف عنها والمعادن الثقيلة وأثرها على صحة الإنسان. ويتخلل برنامج الدورة تدريب عملي لمعرفة جودة الأسماك من خلال التقييم الحسي وجولة في مختبرات مركز ضبط جودة الأسماك للاطلاع على سير العمل فيها خاصة في مجال سلامة وجودة الأغذية البحرية، ويختتم البرنامج بزيارة ميدانية إلى شركة الأسماك العمانية بغلا.

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