بدء تسجيل شركة الشخص الواحد عبر "استثمر بسهولة"

مسقط – الرؤية

بدأت وزارة التجارة والصناعة تسجيل الشكل القانوني الجديد للشركات وهي شركة الشخص الواحد، التي أقرها قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 18 / 2019م). ويأتي إطلاق الخدمة إلكترونيًا عبر نظام "استثمر بسهولة" للتسهيل على المستثمرين وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، إضافة إلى 88 خدمة إلكترونية يقدمها النظام.

وقال سعيد بن جمعة السلماني أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة إن شركة الشخص الواحد من أنواع الشركات التجارية الجديدة، وهي شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ولا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تؤسس شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. ولم يشترط القانون رأس مال محدد لتأسيس شركة الشخص الواحد.

وأضاف أمين السجل التجاري أنه يدير هذا النوع من الشركات مالك رأس المال ويجوز أن يُعين مديرا أو أكثر يمثلها أمام القضاء والغير ويكون مسؤولا عن إدارتها أمام المالك، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص لها، ويشترط تعيين مراقب حسابات في حالة كان رأس مال الشركة أكثر من 50 ألف ريال عُماني، على أن تعامل نفس معاملة الشركة محدودة المسؤولية.

ويمكن للمستثمر تأسيس شركته عبر الخدمة الذاتية من خلال الدخول لبوابة "استثمر بسهولة" واختيار خدمة تسجيل سجل تجاري جديد ثم اختيار الشكل القانوني وتعبئة كافة البيانات المطلوبة في النظام ومن ثم التوقيع على المعاملة ودفع الرسوم إلكترونيا.