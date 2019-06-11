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انطلاق فعاليات مركز الإمام الرحيلي الصيفي بالرستاق

الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:49 م بتوقيت مسقط

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الرستاق- طالب المقبالي

انطلقت الدروس والبرامج الصيفية في مركز الإمام سعيد بن عبدالله الرحيلي بقرية فلج الشراة بولاية الرستاق.

ويأتي تنفيذ المركز لهذه البرامج من أجل استغلال وقت الإجازة الصيفية لطلبة المدراس وحفظاً لأوقاتهم واستغلالها الاستغلال الأمثل في تعلم المفيد وصقل المهارات المختلفة لدى الطلاب وتنميتها. وتستمر الدراسة في المركز مدة شهر ونصف الشهر ويلتحق به مجموعة من الطلبة من مختلف ولايات السلطنة، وبلغ عدد الملتحقين به لهذا العام أكثر من 40 طالبا.

وتبدأ الدراسة من بعد صلاة الفجر؛ حيث يقرأ الطلبة القرآن الكريم تحت إشراف كادر تربوي وتعليمي، ومن ثم الدراسة الصباحية من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشر ظهراً ويدرس الطلاب فيها مادة التجويد والفقه والعقيدة الإسلامية والنحو والحديث النبوي في ثلاثة مستويات تعليمية بحسب الأعمار والصفوف الدراسية.

أما في المساء فيحفظ الطلبة أجزاءً من القرآن ومجموعة من الأحاديث النبوية ومنظومات في النحو والحديث والعقيدة.

وقال الشيخ يوسف بن سالم السيابي المشرف على المركز إن المركز يهتم بصقل مهارات الطلاب من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقام على شكل ورش ودورات وأنشطة متنوعة رياضية وثقافية، كما يستفيد الطلبة في المركز من خلال نظامه مجموعة من القيم الرائعة كقيمة الاعتماد على النفس والتعاون والانضباط، وينظم المركز رحلات ترفيهية وأنشطة رياضية.

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