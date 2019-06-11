"لجنة المناقصات" في ظفار تستعرض عددا من العروض المقدمة

صلالة - الرؤية

ترأس سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار صباح أمس الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمكتب سعادته، اجتماع لجنة المناقصات الداخلية وبحضور أعضاء اللجنة.

ودار خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإجازة وقائع الاجتماع السابق جلسة رقم (6/2019) وما نفذ من أعمال. وتم خلال الاجتماع فتح عروض المناقصة رقم (21/2019) الخاصة بعقد صيانة معدات مركز البيانات. وتم استعراض الخطابين الواردين من المديرية العامة للمياه رقم القيد (192151980) بتاريخ 11/4/2019م والمتعلق بطلب تجديد عقد المناقصة رقم (11/2011) الخاصة بقراءة عدادات المياه وإصدار الفواتير وتحصيل قيمتها، والخطاب رقم م ظ/18/و/1813/2/37/2019م بتاريخ 15 مايو 2019م والمتعلق بطلب تجديد عقد المناقصة رقم (21/2013) الخاصة بإنشاء شبكة مياه بمربعات {ز، ح، ب} بصحلنوت الشمالية ومربع {ز} بصحلنوت الجنوبية، و الخطابان الواردان من المديرية العامة للمشاريع والصيانة رقم القيد (192157916) بتاريخ 23/5/2019 والمتعلق بعروض الأسعار لتنفيذ أعمال تركيب طبقة عازلة بمركزين إداريين في كل من قيرون حيرتي وألسان، وأعمال تركيب طبقة عازلة بمركزين إداريين في كل من أمبشق وجحنين، وأعمال تركيب طبقة عازلة بمركزين إداريين في كل من غدو وطيطام. والخطاب رقم القيد (192158128) بتاريخ 27/5/2019م والمتعلق بعروض الأسعار لتنفيذ أعمال الصيانة بالمركز الإداري بنيابة بيثنة.

وتمت إحالة عروض المناقصة رقم (12/2019) الخاصة بتوريد مضخات غاطسة ومحركات غاطسة ومضخات محمولة على عربة مع مولد كهربائي ومضخات تعزيزية مولدات كهربائية وملحقات الآبار، إلى المديرية العامة للمياه للدراسة والتحليل ومن ثم رفع تقرير فني للجنة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها، والمناقصة رقم (15/2019) الخاصة بتوريد وتركيب أجهزة حماية للشبكة إلى المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية للدراسة والتحليل ومن ثم رفع تقرير فني للجنة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها، والمناقصة رقم (16/2019) الخاصة بتوريد وتركيب أجهزة شبكة إلى المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية للدراسة والتحليل ومن ثم رفع تقرير فني للجنة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها. وتم إعادة طرح المناقصة رقم (21/2019) الخاصة بعقد صيانة معدات مركز البيانات. وتم إسناد المناقصة رقم (22/2019) الخاصة بإضافة بعض الأعمال للمساكن الاجتماعية بجزر الحلانيات، والمناقصة رقم (23/2019) الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مكتب وسكن نائب الوالي بالمركز الإداري بقيرون حيرتي، والمناقصة رقم (24/2019) الخاصة بمشروع أعمال الصيانة بالمركز الإداري بنيابة ميتن، والمناقصة رقم (25/2019) الخاصة بأنظمة المراقبة لمبنى الإدارة الرئيسية، والمناقصة رقم (26/2019) الخاصة بشراء طفايات حريق للمديرية العامة للمياه، والمناقصة رقم (27/2019) الخاصة بإنشاء خط كهرباء جهد عالي لربط بئر ججوول (2) بولاية المزيونة بالتيار الكهربائي، والمناقصة (28/2019) الخاصة بصيانة وتشغيل محطات ضخ المياه والخزانات (صلالة -غدو- طيطام)، والمناقصة رقم (29/2019) الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي إلى حقل طاقة وحقل دربات، والمناقصة رقم (14/2019) الخاصة بشراء وتوريد أجهزة وطابعات وماسحات.