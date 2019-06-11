الثلاثاء, 11 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"لجنة المناقصات" في ظفار تستعرض عددا من العروض المقدمة

الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:46 م بتوقيت مسقط

"لجنة المناقصات" في ظفار تستعرض عددا من العروض المقدمة

 

صلالة - الرؤية

ترأس سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار صباح أمس الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمكتب سعادته، اجتماع لجنة المناقصات الداخلية وبحضور أعضاء اللجنة.

ودار خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإجازة وقائع الاجتماع السابق جلسة رقم (6/2019) وما نفذ من أعمال. وتم خلال الاجتماع فتح عروض المناقصة رقم (21/2019) الخاصة بعقد صيانة معدات مركز البيانات. وتم استعراض الخطابين الواردين من المديرية العامة للمياه رقم القيد (192151980) بتاريخ 11/4/2019م والمتعلق بطلب تجديد عقد المناقصة رقم (11/2011) الخاصة بقراءة عدادات المياه وإصدار الفواتير وتحصيل قيمتها، والخطاب رقم م ظ/18/و/1813/2/37/2019م بتاريخ 15 مايو 2019م والمتعلق بطلب تجديد عقد المناقصة رقم (21/2013) الخاصة بإنشاء شبكة مياه بمربعات {ز، ح، ب} بصحلنوت الشمالية ومربع {ز} بصحلنوت الجنوبية، و الخطابان الواردان من المديرية العامة للمشاريع والصيانة رقم القيد (192157916) بتاريخ 23/5/2019 والمتعلق بعروض الأسعار لتنفيذ أعمال تركيب طبقة عازلة بمركزين إداريين في كل من قيرون حيرتي وألسان، وأعمال تركيب طبقة عازلة بمركزين إداريين في كل من أمبشق وجحنين، وأعمال تركيب طبقة عازلة بمركزين إداريين في كل من غدو وطيطام. والخطاب رقم القيد (192158128) بتاريخ 27/5/2019م والمتعلق بعروض الأسعار لتنفيذ أعمال الصيانة بالمركز الإداري بنيابة بيثنة.

وتمت إحالة عروض المناقصة رقم (12/2019) الخاصة بتوريد مضخات غاطسة ومحركات غاطسة ومضخات محمولة على عربة مع مولد كهربائي ومضخات تعزيزية مولدات كهربائية وملحقات الآبار، إلى المديرية العامة للمياه للدراسة والتحليل ومن ثم رفع تقرير فني للجنة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها، والمناقصة رقم (15/2019) الخاصة بتوريد وتركيب أجهزة حماية للشبكة إلى المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية للدراسة والتحليل ومن ثم رفع تقرير فني للجنة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها، والمناقصة رقم (16/2019) الخاصة بتوريد وتركيب أجهزة شبكة إلى المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية للدراسة والتحليل ومن ثم رفع تقرير فني للجنة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها. وتم إعادة طرح المناقصة رقم (21/2019) الخاصة بعقد صيانة معدات مركز البيانات. وتم إسناد المناقصة رقم (22/2019) الخاصة بإضافة بعض الأعمال للمساكن الاجتماعية بجزر الحلانيات، والمناقصة رقم (23/2019) الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مكتب وسكن نائب الوالي بالمركز الإداري بقيرون حيرتي، والمناقصة رقم (24/2019) الخاصة بمشروع أعمال الصيانة بالمركز الإداري بنيابة ميتن، والمناقصة رقم (25/2019) الخاصة بأنظمة المراقبة لمبنى الإدارة الرئيسية، والمناقصة رقم (26/2019) الخاصة بشراء طفايات حريق للمديرية العامة للمياه، والمناقصة رقم (27/2019) الخاصة بإنشاء خط كهرباء جهد عالي لربط بئر ججوول (2) بولاية المزيونة بالتيار الكهربائي، والمناقصة (28/2019) الخاصة بصيانة وتشغيل محطات ضخ المياه والخزانات (صلالة -غدو- طيطام)، والمناقصة رقم (29/2019) الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي إلى حقل طاقة وحقل دربات، والمناقصة رقم (14/2019) الخاصة بشراء وتوريد أجهزة وطابعات وماسحات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 ديسمبر 2015

وزير التنمية الاجتماعية يشيد بمستوى العروض المقدمة في المهرجان المسرحي الخليجي لذوي الإعاقة

المزيد

08 مارس 2016

رئيس مجلس المناقصات يؤكد على رفع كفاءة الأداء.. ويدشن عددا من الخدمات

المزيد

10 يناير 2017

"مكتب الشورى" يستعرض عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء حول مختلف المواضيع

المزيد

23 مارس 2016

"التنمية" تستعرض تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في حلقة عمل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الباعة المتجولون يثمنون قرار "التجارة والصناعة" بحصر المهنة للمواطنين فقط

الاقتصاد - محلي

العاصفة المدارية "فايو" تبعد عن السلطنة 1400 كم

المحليات - أخبار

آخر مستجدات العاصفة المدارية "فايو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

خالد الزبير: "إنجاز عمان" تستهدف تمكين الشباب من صناعة المستقبل

الاقتصاد - محلي

"البلديات الإقليمية": 24000 ذبيحة في المسالخ بالمحافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك

المحليات - أخبار

إقبال واسع على الوجهات السياحية خلال إجازة عيد الفطر.. وتنوع الفعاليات الترفيهية والتراثية يحفز السياحة المحلية

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة