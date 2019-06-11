حلقة عمل للتوعية بالمعاملات المالية المشبوهة

مسقط - الرؤية

نظم المركز الوطني للمعلومات المالية بالتنسيق مع الجمعية العقارية العمانية حلقة عمل حول الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة استناداً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30/2016) بمعهد السلامة المرورية.

وتضمنت الحلقة عدة أوراق عمل منها مؤشرات وأنماط الاشتباه في التعاملات المالية للقطاع العقاري، ومخاطر استغلال القطاع العقاري في جرائم غسل الأموال، وأفضل التطبيقات والممارسات في مكافحة هذه الجرائم.

وشارك في الحلقة 38 مؤسسة عقارية وخلصت الحلقة إلى عدد من التوصيات ومنها اتخاذ مزيد من التدابير اللازمة للحد من مخاطر غسل الأموال في القطاع العقاري.