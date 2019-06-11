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68 شخصا يشهرون إسلامهم من مختلف الجنسيات

الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:41 م بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

 

قالت دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية - وحسب الوثائق التي أصدرها مكتب الإفتاء- إن عدد الذين أشهروا إسلامهم خلال شهر مايو الماضي بلغوا 68 شخصًا من مختلف الجنسيات.

واحتلت أوغندا المرتبة الأولى حيث أسلم اثنان من الذكور و21 من الإناث، ومن الفلبين أسلم 12 من الإناث، وواحد من الذكور، فيما أسلم من الجنسية الهندية 3 من الذكور و8 من الإناث. أما تنزانيا فقد أسلم 3 من الإناث، وأسلم من نيجيريا 3 من الإناث، فيما أُعلن إسلام عدد 3 من الإناث من الجنسية النيبالية، وعدد 2 إناث من الجنسية السريلانكية. ومن جنوب أفريقيا أشهر 2 من الإناث إسلامهما، ومن جنسيات أخرى أشهر 2 من الذكور و6 من الإناث إسلامهم، ليصبح مجموع الذين دخلوا في الإسلام خلال الشهر الماضي 68 شخصا.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تسعى إليها دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي في توعية وتبصير مختلف الجاليات من خلال البرامج والأنشطة التوعوية المختلفة.

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