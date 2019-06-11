انطلاق ملتقى "قادرون" الأول لتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة .. الإثنين المقبل

الرؤية - عيسى الشامسي

ينطلق ملتقى "قادرون" الأول لتأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة يومي الإثنين والثلاثاء 17 و18 من يونيو الجاري في فندق جراند حياة، وذلك بتنظيم من وزارة الخدمة المدنية وبالتعاون مع شركة أساس مسقط وجمعية المُعاقين العُمانية.

ويهدف ملتقى قادرون الأول إلى دمج ذوي الإعاقة في المُجتمع في كافة المجالات، من خلال العمل على إيجاد وظائف تتناسب مع إمكانياتهم، وتوفير التدريب والتأهيل الملائم لهم، وإبراز طاقاتهم وقدراتهم وجعلهم فئة منتجة تسهم بعملية التنمية الشاملة.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، ألقت مريم الفارسية رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى كلمة أوضحت خلالها أنَّ هذه المبادرة الاجتماعية الإنسانية التطوعية بدأت منذ عام 2007، تحت مسمى "ملتقى تأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة"، مشيرة إلى مُشاركة فئات عديدة داخل السلطنة وخارجها في هذه المبادرة. وأشادت الفارسية بالدعم الكبير للمبادرة سواء من الجهات والمؤسسات الحكومية أو من قبل فئة ذوي الإعاقة، والذي يعكس الشعور المجتمعي بالمسؤولية تجاه هذه الفئة.

وألقى ناصر بن محمد الرقادي مدير دائرة العلاقات التدريبية بوزارة الخدمة المدنية كلمة أوضح فيها أن الوزارة أسهمت بدور كبير في دعم الملتقى؛ حيث عملت على دعوة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة في هذا الحدث، داعيًا إلى دعم مثل هذه المبادرات التي لها دور كبير في دعم مثل هذه الشريحة المهمة في المُجتمع.

وأبرز عبدالله بن شاكر البلوشي عضو الجمعية العمانية للمعاقين، جهود الجمعية في دعم ذوي الإعاقة، مؤكدًا أنَّ الجمعية في شراكة دائمة مع العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل الجمعية لذوي الإعاقة في السلطنة.

وشهد المؤتمر الصحفي نقاشات حول بعض النقاط المتعلقة بذوي الإعاقة وكيفية تدريبهم وتشغيلهم وتوفير المناخ المناسب لهم في سبيل تعزيز كفاءة عملهم وخدمتهم للوطن.