تسليط الضوء على مسيرة معرض "رسالة الإسلام من عمان" في جامعة السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز الدراسات العمانية أمس محاضرة بعنوان "مسيرة معرض رسالة الإسلام من عمان.. التسامح والتفاهم والتعايش"، قدمها الشيخ الدكتور محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وأقيمت المحاضرة تحت رعاية الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية نائبة رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي، بمدرج الفهم في مركز الجامعة الثقافي.

وسلطت المحاضرة الضوء على التعريف بالقيم الإنسانية المشتركة، وتقديم تجربة عُمان الحضارية القائمة على احترام المبادئ الأساسية للإنسان وتحقيق كرامته والحفاظ على حقوقه، وعلى صون المقدسات والأديان وعدم التعرض لها.

وتضمنت المحاضرة الحديث عن انطلاق مشروع معرض "رسالة الإسلام" في عام 2009، كخطوة لتعريف المجتمع الألماني بقيمة التسامح الديني في بلادنا؛ حيث أقيم أول معرض في عام 2010 في كل من ألمانيا والنمسا وباللغة الألمانية، ثم تطور المعرض إلى 8 لغات في 2012 حتى صار يتحدث اليوم بـ26 لغة عالمية، وحتى أبريل 2019 وصل المعرض إلى أكثر من 120 محطة حول العالم، و37 دولة، وزار أغلب قارات العالم وخاطب أكثر من 10 ملايين زائر.

وأضاف الشيخ الدكتور محمد المعمري: "استطاع مشروع "رسالة الإسلام" وخلال سنوات قليلة تكوين شراكات عالمية مع مؤسسات علمية وأكاديمية وجامعات ومعاهد ومتاحف في العديد من دول العالم، كما تم إنتاج برامج متبادلة في جوانب الدراسات الدينية وتعليم اللغة العربية ومجالات بحثية، وتقديرا لدور عُمان الحضاري فقد اكتسب المعرض أهمية متزايدة، وأبدت جهات عالمية كثيرة رغبتها للدخول في شراكات لإقامته في مراكزها ومؤسساتها مثل منظمة اليونسكو وبرلمان أديان العالم ومنظمات وجامعات كبيرة من مختلف دول العالم".