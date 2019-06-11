"جمعية الصحفيين" تشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين بتونس

مسقط - الرؤية

تشارك جمعية الصحفيين العمانية في المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين والذي تستضيفه تونس في الفترة من 11- 14 يونيو الجاري، بمشاركة 300 من من القيادات الصحفية من 140 دولة.

وتأتي مشاركة الجمعية من منطلق الحرص على المشاركة في هذه التظاهرات الإعلامية العالمية ولكون أن الجمعية باتت اليوم عضوا فاعلا ونشطا سواء في الاتحاد الدولي للصحفيين أو في اتحاد الصحفيين العرب، وذلك منذ انضمامها لهذين الاتحادين في العامين 2006 و2008، وهو ما بات يمثل أهميته بالنسبة لوجود الجمعية بهذين الاتحادين أو الاتحادات والمنظمات الإعلامية والنقابية الأخرى حول العالم.

وقال سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية رئيس وفد الجمعية المشارك في المؤتمر إن الجمعية في ضوء الجهود والإسهامات التي قامت بها على مدى السنوات الماضية أصحبت واحدة من الأعضاء الداعمين لمشاريع وبرامج الاتحادين العربي والدولي. وأكد الجهوري الدور الذي تضطلع به الجمعية وأهمية تواجدها في مختلف التجمعات العالمية، مشيرا إلى أن الجمعية كانت قد استضافت في 2008 اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، وفي العام 2010 استضافت الجمعية أعمال المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب بمشاركة عربية ودولية واسعة.

وأوضح أن الجمعية تبحث حالياً لاستضافة بعض الاجتماعات المهمة سواء بالنسبة لاتحاد الصحفيين العرب أو الاتحاد الدولي وهذا يهدف لإبراز دور ومكانة السلطنة وإسهاماتها العربية والدولية.

ويشارك في الوفد طالب الضباري أمين سر الجمعية، ويوسف الهوتي رئيس لجنة الحريات والتعاون الدولي، وخلفان الحسني أمين المال، وحامد القاسمي رئيس لجنة المصورين.

من جانبه، أكد أنطوني بيلانجر الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أهمية المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين وأهمية المحاور التي يناقشها المؤتمر، موضحاً أنَّ هناك قرارات يهدف المؤتمر لاتخاذها ومن بينها، تبني ميثاق أخلاقيات عالمي جديد للصحفيين. وأشار إلى أن الميثاق القديم يعود إلى عام 1954، وأنه سيتمّ تطبيق الميثاق الجديد في جميع أنحاء العالم وحتى في الأماكن التي ليس من الممكن أن يتواجد فيها مثل هذا الميثاق. وبين أن هناك آليات لتطبيق هذا الميثاق والذي يتضمن مبادئ عامة وكبيرة إضافة حقوق لفائدة الصحفيين.

من جانبها، أكدت فوزية الغيلوفي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين أن جلسات أعمال المؤتمر انطلقت بندوة حول تطلعات الشباب ومستقبل الصحافة الورقية، إضافة إلى محاور تتعلق تحديات الإعلام ومفاهيم الإعلام الحديث ومستقبل الصحافة الرقمية وحرية الصحافة بعد الربيع العربي. ولفتت إلى أنه سيتم على هامش المؤتمر تنظيم زيارات للضيوف إلى عدد من المناطق السياحية والأثرية وبعض الوصلات الموسيقية التونسية للتعريف بالموروث الحضاري التونسي. وستشهد فعاليات المؤتمر انتخاب رئيس جديد للاتحاد الدولي للصحفيين بالإضافة لانتخاب المجلس التنفيذي للاتحاد واللجان.