أول بنك في السلطنة يقدم معاملات بدون بطاقة

مسقط – الرؤية

دشن بنك ظفار خدمة إنجاز المعاملات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقة باستخدام رقم الهاتف النقال وهي الخدمة الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث يتطلب من الزبون فقط إدخال رقم هاتفه النقال لإجراء المعاملات بكل سهولة ويسر. وجاء تدشين الخدمة بعد النجاح الكبير لخدمة نقد بدون بطاقة وهي الخدمة الحصرية الذي يتميز بها تطبيق بنك ظفار للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال.

وقال أحمد بن سعيد آل إبراهيم المدير العام ورئيس مجموعة الدعم المؤسسي: يضع البنك التكنولوجيا والابتكار في قلب إستراتيجيته لتطوير تجربة زبائنه الكرام، كما نسعى إلى مواكبة التغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم لضمان أقصى مستويات الراحة لزبائننا عند إجراء المعاملات المصرفية.

وللاستفادة من الخدمة على الزبون تفعيل رقم الهاتف النقال عبر تطبيق بنك ظفار للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال ثم التوجه إلى أقرب جهاز صراف آلي لبنك ظفار وإدخال رقم الهاتف النَّقال المسجل ثم رمز المرور لمرة واحدة والرقم السري لبطاقة الصراف الآلي. وتعد هذه الخدمة الفريدة من نوعها امتدادا لخدمة نقد بدون بطاقة المتاحة فقط في تطبيق بنك ظفار للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال.

وقال الدكتور طارق طه، مساعد المدير العام ورئيس إدارة تقنية المعلومات: نفخر بأن نكون أول بنك على مستوى العالم في تقديم خدمة إجراء المعاملات عبر أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقة، حيث نسعى في بنك ظفار دائمًا إلى إثراء تجربة زبائننا المصرفية من خلال تقديم الخدمات التي تضمن لهم أقصى مستويات الراحة، وهذه الخدمة هي امتداد لخدمة نقد بدون بطاقة التي تفرد بها تطبيق بنك ظفار للخدمات المصرفية عبر الهاتف النَّقال، وتتميز بدرجة عالية من الأمان إذ تمكن زبائننا من القيام بالمعاملات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي فقط باستخدام رقم الهاتف النقال.