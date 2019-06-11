بالفيديو.. لاعب كرة قدم يدعو المشجعين لمتابعة "موته الرحيم" مقابل 90 دولارا

صورة لفريناندو ريكسن مع كرستيانو رونالدو

بعد تردي وضعه الصحي بشكل خطير مما دعا الأطباء للقول إنه يحتضر، وجّه نجم كرة القدم الهولندي السابق فرناندو ريكسن الدعوة لجمهوره، إلى حضور ليلته الأخيرة.

ووجه فيرناندو ريكسن نداء عن طريق نظام تقني: "مرحبا. لدي أمسية خاصة في 28. وذلك لأن الأمر أصبح صعبا جدا بالنسبة لي، ستكون هذه ليلتي الأخيرة. تعالوا واجعلوها ليلة لا تنسى. آمل أن أراكم قريبا، فرناندو".

وتعتبر بريطانيا من الدول التي تجيز "الموت الرحيم أو القتل الرحيم" الطوعي السلبي، وهو مصطلح يشير إلى إنهاء الحياة على نحو يخفف من الألم والمعاناة الميؤوس منها.

ولعب ريكسن (42 عاما) في مركز المدافع ولاعب الوسط الأيمن لعدة فرق أوروبية، حيث تنقل بين ألكمار الهولندي ورينجرز الاسكتلندي وزينيت سان بطرسبرغ الروسي، فيما خاض 12 مباراة مع منتخب هولندا بين عامي 2000 و2003. فإن ريكسن يكابد مرضا خطيرا يعرف بـ"العصبون الحركي"، وهو اضطراب يؤدي إلى انتكاسة تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي وانتقال الإشارات العصبية.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن تذكرة حضور الليلة جرى تحديدها في 70 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 90 دولار،وسيجري تخصيص العائدات لمساعدة من يعانون المرض العصبي.