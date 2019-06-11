اغلق هاتفك واحصل على بيتزا مجانية

ترجمة: رنا عبد الحكيم

يزداد إدمان الهواتف الذكية لدرجة أن أحد المطاعم في كاليفورنيا يقدم للعملاء الطعام المجاني إذا وافقوا على التخلي عن أجهزتهم المحمولة طوال فترة تناولهم للطعام.

عرضت شركة Curry Pizza على عملائها تقديم خصم إذا تخلوا عن هواتفهم وتحدثوا إلى بعضهم البعض أثناء تناول وجباتهم داخل المطعم. ينطبق الخصم فقط على مجموعات من أربعة أشخاص أو أكثر ويجب أن يكون جميعهم لديهم هواتف ذكية .وفي مقابل ذلك سيحصلون على البيتزا الكبيرة المجانية التي يمكنهم الاستمتاع بتناولها أثناء زيارتهم للمطعم المرة القادمة أو يمكنهم أخذها للتبرع بها لأحد المشردين .

وقال مالك المطعم عن تلك الفكرة " هدفنا هو جعل العائلات والأصدقاء يتوقفون عن استخدام هواتفهم أثناء تناول الطعام والتحدث مع بعضهم البعض والتواصل بشكل أكبر" وأضاف أنه قام بتجربة هذا في المنزل وقرر استخدام الهاتف في حالات الضرورة والطوارئ فقط وعندما قام بالتجربة وتخلص من إدمان الهاتف، أراد تحفيز الآخرين ليحذوا حذوه.

وقد تم إطلاق هذا العرض منذ ثلاثة أسابيع وحتى الآن قدم المطعم 40 إلى 50 بيتزا كبيرة مجانية.