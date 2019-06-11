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حقيقة العثور على "منقذ العالم" على متن يخت سعودي

الثلاثاء 11 يونيو 2019 12:42 م بتوقيت مسقط

حقيقة العثور على "منقذ العالم" على متن يخت سعودي

 

عواصم - الوكالات

كشف موقع متخصص عن العثور على لوحة "منقذ العالم" للرسام الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي، والتي اعتبر فقدها لغزا محيرا لفترة طويلة، محفوظة في يخت ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

ونشرت الخبر بوابة Artnet العالمية المتخصصة في الفن عن مصادر مشاركة في صفقة شراء هذه اللوحة.

وتعتبر لوحة "منقذ العالم" للفنان ليوناردو دافنشي مفقودة منذ فترة طويلة. وفي عام 2017، تم بيعها لمقتني لوحات فنية في مزاد بمبلغ 450 مليون دولار(بما في ذلك رسوم المزاد)، ليصبح سعرها الأغلى لعمل فني في التاريخ.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تم شراء هذه اللوحة بواسطة صديق محمد بن سلمان، الأمير السعودي بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود.

وفي وقت لاحق، قالت دار كريستيز للمزادات إن المشتري اقتنى اللوحة لصالح إدارة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وبعد مرور بعض الوقت، أعلن فرع متحف اللوفر الفرنسي في الإمارات العربية، أنه سيتم عرض هذه اللوحة في رحابه، لكنه أجل لاحقا عرض هذه اللوحة وتقديمها، وبعد ذلك أفادت وسائل الإعلام أن موظفي المتحف لم يعرفوا المكان الذي توجد فيه لوحة "منقذ العالم".

وأكدت بوابة Artnet المتخصصة في اللوحات الفنية وتجارتها، أنه تم تسليم هذه اللوحة باهظة الثمن إلى يخت الأمير محمد بن سلمان ليتم تخزينها هناك ريثما تبني السلطات في السعودية مركزا ثقافيا ضخما في منطقة مدينة العلا.

وكان جاك فرانك الخبير الفرنسي في أعمال ورسوم ليوناردو دافنشي أبلغ وكالة "نوفوستي" الروسية في وقت سابق، أن "الشكوك حول صحة وأصل هذه اللوحة كانت واسعة النطاق قبل بيعها واستمرت في الانتشار بعد البيع".

وأشار إلى أنه ذكر من قبل أن هذا العمل الفني ليس من إبداع ليوناردو دافنشي، ولكن من رسم طالبه جان جياكومو كابروتي، الذي كان يعمل ويتدرب معه باسم سالاي. ولاحظ فرانك أنه في الواقع، شارك دافنشي نفسه في العمل على هذه اللوحة، لكن مشاركته كانت "غير كبيرة".

 

المصدر : روسيا اليوم

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