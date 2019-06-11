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مشاورات سياسية بين السلطنة وليتوانيا لتعزيز التعاون الثنائي

الثلاثاء 11 يونيو 2019 09:16 ص بتوقيت مسقط

مشاورات سياسية بين السلطنة وليتوانيا لتعزيز التعاون الثنائي

تراكاي- العمانية

 

عقدت أمس بمدينة تراكاي الليتوانية الجلسة التاسعة من المشاورات السياسية بين السلطنة وجمهورية ليتوانيا ترأسها من الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وعن الجانب الليتواني معالي نيريس جيرمانس نائب وزير خارجية الجمهورية الليتوانية الصديقة.

وتم خلال الجلسة تدارس أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، لاسيما في مجالات التبادل التجاري والثقافي والتعاون السياحي والزراعي والصحي وغيرها من مجالات التنوع الاقتصادي والعلوم والتكنولوجيا والتعليم، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وتبادل الجانبان خلال الجلسة الآراء ووجهات النَّظر حول عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر جلسة المشاورات من الجانب العُماني السفير عبدالعزيز بن موسى الخروصي وسعادة بوليتا سينكيني القنصل العام للسلطنة في جمهورية ليتوانيا إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارتي الخارجية من الجانبين.

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