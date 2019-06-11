بن علوي يتسلم أوراق اعتماد سفيري العراق وكازاخستان

مسقط - العمانية

تسلم معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة علي مهدي جواد الدباغ سفير جمهورية العراق الشقيق، وذلك خلال استقبال معاليه له أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة. ورحب معاليه خلال المقابلة بسعادة السفير وتمنى له طيب الإقامة والتوفيق في عمله كسفير لبلاده لدى السلطنة وللعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من التَّقدم والنماء.

كما تسلَّم معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة محمد علي نجم الدين سفير جمهورية كازاخستان المعين لدى السلطنة. وقد رحَّب معاليه بسعادة السفير متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في عمله سفيرا لبلاده لدى السلطنة وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والنماء.