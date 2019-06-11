256 لاعبا في البطولة السنوية للقيادة العامة للشرطة لكرة القدم

مسقط - الرؤية

بمشاركة 256 لاعباً يمثلون 16 فريقاً من مختلف تشكيلات القيادة العامة انطلقت مؤخرا البطولة السنوية للقيادة العامة للشرطة لكرة القدم.

وشهد انطلاق البطولة إقامة أربع مباريات، ففي المباراة الأولى فاز فريق إدارة شؤون العاملين على فريق إدارة محاكم الشرطة بنتيجة (4-2)، وفي المباراة الثانية فاز فريق الإدارة العامة لتقنية المعلومات على فريق الإدارة العامة للاتصالات (أ) بنتيجة (4-3)، وتغلب فريق إدارة التوظيف على فريق مكتب مساعد المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية والعمليات بنتيجة (6-0)، وفاز فريق إدارة تطوير الموارد البشرية ونظم المعلومات على فريق إدارة الشؤون القانونية بنتيجة (2-1).