رودريجيز يتطلع لحالة تدريبية مثالية قبل "كوبا أمريكا"

برلين- الوكالات

قال الكولومبي خاميس رودريجيز أنه يشعر بأنه في طريقه للوصول إلى أفضل مستوياته الفنية خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

وشارك رودريجيز لمدة 73 دقيقة في المباراة التي فاز فيها منتخب كولومبيا وديا بثلاثية نظيفة على بيرو يوم الأحد، في إطار استعداداته للبطولة القارية الكبيرة. وقال رودريجيز: "أشعر في كل يوم بأنني أتحسن، تتبقى لي بعض الأيام لكي أتقدم بشكل أفضل".

واعترف رودريجيز بصعوبة مباراة منتخب بلاده أمام بيرو، وأضاف قائلا: "الجميع يعلم أن بيرو أصبحت تلعب بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة، إنها تتسم بالقوة من الناحية التكتيكية، لقد أرهقتنا كثيرا، قدمنا مباراة رائعة".

واختتم رودريجيز قائلا: "يجب أن أستمر في التجارب وخاصة الودية منها، كارلوس (كيروش) يشاهد الجميع، لا يزال أمامنا بضعة أيام، سأكون بخير".