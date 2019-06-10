"الوثائق والمحفوظات" تواصل استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي حول العلاقات العمانية البرتغالية.. ديسمبر المقبل

◄ الضوياني: 45 ورقة عمل تسلط الضوء على حقبة مشرقة من التاريخ العماني

مسقط - العمانية

تواصل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عقد المؤتمرات العلمية والفكرية والتاريخية وتنظيمها داخل السلطنة وخارجها بهدف التعريف بالجوانب الحضارية والتاريخية لعمان وتاريخها التليد، حيث تنظم الهيئة خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2019م في مسقط المؤتمر الدولي الثامن بعنوان "العلاقات العمانية البرتغالية في القرنين السادس عشر والسابع عشر".

ويهدف هذا المؤتمر إلى دراسة أوجه هذه العلاقات منذ وصول البرتغاليين إلى عُمان، والدور العُماني في مقاومة وإنهاء الاحتلال البرتغالي لعُمان والخليج والمحيط الهندي وشرق أفريقيا، وتسليط الضوء على بعض العناصر التي أغفلها الكثير من المؤرخين والساسة والتي تشمل ملابسات وصول البرتغاليين إلى عمان خلال فترة حكم النباهنة، والظروف المعيشية والاقتصادية والسياسية في ظل سيطرة البرتغاليين، ووجودهم الذي استمر لفترة تقارب القرن ونصف القرن، فضلاً عن إبراز المراجع والدراسات التي تبين دور العمانيين في محاربة البرتغاليين في منطقة الخليج وصولاً إلى شرق أفريقيا.

من جهته، قال سعادة الدكتور حمد بن مُحمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن المؤتمر سيناقش حوالي 45 ورقة عمل ستكشف بشكل عميق جانباً من التاريخ العماني وتبرز حقائق هذا التاريخ المشرق لعمان وذلك بأقلام مختلفة لباحثين من دول أوروبية وعربية وإسلامية وستُسلط الضوء على نوع العلاقات العمانية البرتغالية والمراحل التي مرت بها والدور العماني وأثره فيما بعد تحرير المناطق التي احتلها البرتغاليون وانعكاس ذلك على تقوية الأواصر التي ربطت عُمان مع المناطق التي حررها العمانيون من البرتغاليين. وأضاف سعادته أنَّ اللجنة العلمية للمؤتمر انتهت من قبول ملخصات أوراق العمل حيث سيُسلط المؤتمر الضوء على نمط هذه العلاقة في مختلف مراحلها بدءًا من وصول البرتغاليين والممارسات التي تمَّت خلال الفترة منذ وصولهم في المناطق التي احتلوها والمقاومة العمانية للغزو البرتغالي في مراحل قبل قيام دولة اليعاربة خلال قيام الإمام ناصر بن مرشد بتوحيد عُمان، وكذلك المقاومة التي تمت إلى أن تحرر التراب العماني ثم قيام العمانيين بمطاردة البرتغاليين في الخليج والمحيط الهندي وفي شرق أفريقيا.

ويهدف المؤتمر إلى دراسة أسباب ودوافع وإسهامات الرحلات والبعثات الاستكشافية البرتغالية في الخليج والمحيط الهندي والساحل الشرقي الأفريقي، ودراسة أبعاد العلاقات العمانية البرتغالية وآثارها في مختلف المجالات، وإبراز دور العمانيين الفاعل في تحرير مناطق الخليج والساحل الغربي للهند والساحل الأفريقي الشرقي من البرتغاليين، وتسليط الضوء على المعاهدات والاتفاقيات في مختلف المجالات.

ويسعى المؤتمر إلى دراسة تأثيرات الموقف البرتغالي من الأوضاع الداخلية في عُمان، وإبراز مجالات التنافس السياسي والعسكري والاقتصادي بين عمان والبرتغال بعد عملية تحرير المنطقة من الوجود البرتغالي، والتأكيد على أهمية الانتفاضة والمقاومة المنظمة ضد البرتغاليين في عهد أئمة اليعاربة، ودراسة مساهمة أهالي المناطق الواقعة تحت الاحتلال ووقوفهم مع القوات العمانية في مراحل تحرير المناطق من البرتغاليين، والوقوف على حجم التنافس الاقتصادي بين عُمان والبرتغال، والقضاء على سياسة الاحتكار التي انتهجها البرتغاليون، وإبراز دور السفن والأسطول العماني التجاري في مياه الخليج والمحيط الهندي والساحل الأفريقي الشرقي، ودراسة الدور العثماني في مواجهة البرتغاليين وفي السيطرة على موانئ ومدن شبه الجزيرة العربية والتحكم في طرق الملاحة، إضافة إلى استعراض وتحليل الوثائق والمخطوطات المتعلقة بعُمان والموجودة في المكتبات والأرشيفات البرتغالية.

ويركز مؤتمر العلاقات العمانية البرتغالية في القرنين السادس عشر والسابع عشر على عدد من المحاور تشمل المحور التاريخي والسياسي والتنافس العسكري العماني- البرتغالي الأسباب والدوافع والإسهامات للرحلات والبعثات الاستكشافية البرتغالية في الخليج والمحيط الهندي والساحل الشرقي الأفريقي في مختلف المجالات، وستتم خلاله أيضاً مناقشة مبايعة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي عام 1624م، ودوره في انطلاق المقاومة ضد الاحتلال البرتغالي واستكمال عمليات التحرير من قبل أئمة اليعاربة، ومعاهدات واتفاقيات الهدنة التي أبرمها البرتغاليون وأئمة اليعاربة أثناء عمليات تحرير المنطقة، والدور العماني الفاعل في تحرير مناطق الخليج والساحل الغربي للهند والساحل الأفريقي الشرقي من الوجود البرتغالي، والأسطول العماني ودوره في محاربة البرتغاليين، ومجالات التنافس السياسي والعسكري والاقتصادي بين عمان والبرتغال، والمعاهدات والاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفي المحور الاقتصادي والاجتماعي يناقش المؤتمر الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للأسطول التجاري البرتغالي في مناطق الخليج والساحل الغربي للهند والساحل الأفريقي الشرقي، وملابسات وصول البرتغاليين إلى عمان، والظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، والمعاهدات والاتفاقيات التجارية بين عُمان والبرتغال، والتنافس الاقتصادي بين البرتغال والدول الأوروبية مثل (هولندا وفرنسا وبريطانيا) والدولة العثمانية والدولة الفارسية وعلاقاتها بعمان، والمنافسة البرتغالية للسفن والأسطول العماني التجاري في مياه المُحيط الهندي. ويستهدف المؤتمر المتخصصين في التاريخ العماني والتاريخ البرتغالي والمنطقة، والمهتمين والمتخصصين من الباحثين في مجالات التاريخ السياسي والعسكري والاقتصادي، والمثقفين والكتّاب من داخل السلطنة وخارجها، وعامة أفراد المجتمع ممن يرصدون هذه الفعاليات ويحرصون على حضورها، وطلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي في السلطنة وخاصة طلاب تخصصات العلوم الاجتماعية والتاريخية والسياسية والاقتصادية.

وسيتحدث في المؤتمر أكاديميون متخصصون في تاريخ عمان والبرتغال والمنطقة، ومثقفون وكتّاب معنيون بتاريخ العلاقات العُمانية البرتغالية، والمهتمون من الباحثين والدارسين في موضوعات المؤتمر ومحاوره.