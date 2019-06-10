المدرب بدر المعمري يجتاز دورة تدريبية بقطر

مسقط – الرؤية

اختتمت بمقر إدارة التطوير بالاتحاد القطري لكرة القدم الدورة التدريبية للمدربين المستوى (A)، التي نظمها الاتحاد القطري بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمشاركة 20 دارسا منهم دارسين من بعض الدول العربية والخليجية والأوروبية أيضا، وأقيمت على عدة مراحل بدأت 24 أبريل الماضي

وحضر حفل ختام الدورة السيد محمد الهاشمي مستشار التخطيط الاستراتيجي بإدارة التطوير، والمحاضر الآسيوي السيد عبد القادر المغيصيب الذي أشرف على تقديم محاور الدورة النظرية والعملية

وبدأ الحفل بكلمة ألقاها السيد محمد الهاشمي على السادة المحاضرين والدارسين، وجه خلالها الشكر والتقدير نيابة عن سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، والسادة أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد، للسادة المحاضرين والدارسين المشاركين بالدورة

وقال عبدالقادر المغيصيب محاضر الدورة إن المشاركين لديهم ميزة كبيرة بعد حصولهم على الرخصة التدريبية ( (A حيث تمكنهم من التقدم لنيل دورة دبلوم المدربين المحترفين (PRO) أو الدورة (A) التخصصية للفئات السنية

وشهدت الدورة مشاركة عربية وأوروبية كبيرة حيث شارك مدربين من إنجلترا وهولندا وإسبانيا ومصر والسودان وتونس ولبنان، بالإضافة إلى مشاركة خليجية ممثلة في دارسين من اليمن ومن أبرزهم نجم الوكرة السابق علي قاسم القاضي، وبدر المعمري من سلطنة عمان، ومن الكويت خالد الفضلي

وألقى الدارس خالد الفضلي كلمة عن الدارسين بدأها بتوجيه الشكر للاتحاد القطري لكرة القدم وإدارة التطوير برئاسة الكابتن فهد ثاني على الجهود الكبيرة والتي لمسها الجميع في الدورة، كما وجه الشكر للسيد المحاضر عبد القادر المغيصيب معربا عن تحقيق الجميع استفادة كبيرة من الدورة بفضل جهوده وجهود كل من حاضرهم بالدورة على مدار عدة أسابيع