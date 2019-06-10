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"تعليمية شمال الباطنة" تناقش انقطاع الطلاب عن المدرسة قبل نهاية الفصل الدراسي

الإثنين 10 يونيو 2019 07:49 م بتوقيت مسقط

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صحار- الرؤية

عقدت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة حلقة نقاشية حول "انقطاع الطلاب عن المدرسة قبل نهاية الفصل الدراسي"، وذلك بهدف وضع آلية تفعيل المساءلة الإدارية والمتابعات الاشرافية والفنية للمدارس لضمان ممارسات صحيحة وفاعلة، وفقا لما نصت عليه القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.

وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة قدمها الدكتور علي بن ناصر الحراصي المدير العام للمديرية ورحب فيها بالحضور وتمنى نجاح الندوة في تحقيق أهدافها، ونوه إلى ضرورة الاهتمام بما تتضمنه الندوة من محاور والخروج بتوصيات مناسبة تخدم العملية التعليمية. وتحدث عيسى الشبلي المدير العام المساعد لشؤون التخطيط وتنمية الموارد البشرية وتقنية المعلومات عن الحلقة النقاشية والاستمارات الموجودة فيها وأهمية تفعيلها.

وناقش أحمد البادي المدير المساعد لتنمية الموارد البشرية محاور الندوة الإحدى عشرة، بعدها تمّ تقسيم المشاركين في الندوة إلى 7 مجموعات لإبداء الراي حول المحاور، وتقديم المقترحات الخاصة بها، ليتم إعطاء كل مجموعة وقتا لتقديم هذه المقترحات وعرضها على الحضور ومناقشتها، والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين في الحلقة النقاشية.

وتستهدف الحلقة استعراض الممارسات الخاطئة من قبل بعض أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها في الانتظام المدرسي، من خلال الانتهاء من تنفيذ الخطة الدراسية مبكرا قبل نهاية الفصل الدراسي أو الايحاءات المتمثلة في إقامة فعاليات ختامية وحفلات التكريم، وآليات تنفيذ وتطبيق مواد ونصوص لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية، وكيفية توفير بيئة تعليمية وثقافية مدرسية آمنة ومشجعة للتعلم، علاوة على السعي لتحقيق الانتظام والانضباط المدرسي، وآلية عمل توعية للطلاب من خلال تفعيل حصص الارشاد الجماعي بأهمية انتظام وانضباط الطلاب بما يعزز الشعور بالمسؤولة والانتماء للمدرسة.

وشاركت في أعمال الحلقة النقاشية مجموعة من أولياء أمور الطلبة ومديري المدارس ومجموعة من المعلمين الأوائل والمشرفين الأوائل، إضافة إلى مديري الدوائر ومساعديهم والمدير العام ونوابه.

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