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"قانونية الدولة" تناقش مشروعي "الاستثمار الأجنبي" و"الإفلاس"

الإثنين 10 يونيو 2019 07:42 م بتوقيت مسقط

"قانونية الدولة" تناقش مشروعي "الاستثمار الأجنبي" و"الإفلاس"

 

مسقط - الرؤية

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس تقريري اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومشروع قانون الإفلاس المحالين من مجلس الوزراء وتدرسهما اللجنة الاقتصادية بالمجلس حاليا، وذلك في إطار دراسة اللجنة القانونية للجانب القانوني من المشروعين.

واطلعت اللجنة في اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرم عبد القادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، على تقرير متابعة إجراءات ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعها السابق، إضافة إلى التصديق على محضر ذات الاجتماع، ومناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

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