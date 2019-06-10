مسقط تحتضن الاجتماع الخليجي حول برنامج "فحص الوافدين"

مسقط - الرؤية

انطلقت أمس أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الخليجية المركزية لبرنامج فحص الوافدين، المنبثقة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الذي تستضيفه السلطنة ممثلة بوزارة الصحة ليومين، بفندق كروان بلازا بمدينة العرفان.

وافتتح الاجتماع الدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة. عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذي ألقى كلمة رحّب فيها بالمشاركين متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني عمان، تطرّق بعدها إلى أهميّة الاجتماع والمواضيع التي يناقشها متمنيا في ختام حديثه للمشاركين النجاح والتوفيق.

من جانبه، أكد محسن بن مبارك الدوسري الوزير المفوض مدير إدارة الصحة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- في كلمة له- الاهتمام البالغ الذي يوليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لبرنامج صحة الوافدين، مشيرا إلى ضرورة متابعة اللجنة الخليجية المركزية لهذا الموضوع الصحي الهام وذلك من منطلق الحرص على صحة المجتمع الخليجي.

ويستعرض الاجتماع العديد من المواضيع منها التعديلات متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث والعشرين للجنة، التعديلات والإضافات على اللائحة التنظيمية لبرنامج فحص الوافدين، مناقشة تقارير زيارات مجلس الصحة لعدد من الدول، مناقششة الاحصائية الخاصة بأعداد المفحوصين.