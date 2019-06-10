التقرير السنوي لـ"الإحصاء والمعلومات" يبرز حصول المركز على 3 جوائز عالمية

مسقط - الرؤية

أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقريره السنوي لعام 2018 واستعرض حصاد العام من أحداث وفعاليات ومشاريع ومنجزات مع رصد لمسيرة المركز خلال عام كامل متطرقا إلى ما حصده من جوائز في المحافل الدولية والإقليمية، وما تمّ إنجازه فيما يخص المشاريع الواعدة والتي أبرزها مشروع التعداد الإلكتروني العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 ومشروع العنونة الموحد.

وأوضح التقرير استمرار المركز في تحقيق النجاحات المتتالية منذ إنشائه عام 2012 حيث شهد عام 2018م، حصول المركز على 3 جوائز عالمية تمثل اعترافا دوليا بالمستوى المتقدم الذي حققته السلطنة ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مجال قطاع المعلومات الجغرافية، حيث حصل المركز على جائزة التميز والقيادة العالمية المكانية عن برنامج البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية كأحد أفضل المحركات لتعزيز النمو الاقتصادي، وجائزة الإجادة في مجال بناء تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية عن مشروع البنية البرمجية المشتركة لبناء تطبيقات الهواتف الذكية وأيضا جائزة الإنجازات المتميزة في تقنيات التطبيقات المكانية عن تطبيق بوابة البنية الوطني للمعلومات الجغرافية.

واستعرض التقرير حصاد عام 2018 وما شهده من اتفاقيات ومذكرات تفاهم والتي أبرزها توقيع اتفاقية الترخيص الحكومي الموحد لبرامج نظم المعلومات الجغرافية مع شركة بحوث أنظمة البيئة العالمية الأمريكية (ازري) وكذلك مذكرة التفاهم مع كلية الدراسات المصرفية التي تتعلق بتبادل الخبرات في مجال اجراء الدراسات التحليلية للبيانات المالية. وتطرق التقرير كذلك إلى استطلاعات الرأي العام التخصصية التي نفذها المركز والمسوحات الإحصائية التي نفذها خلال عام 2018م والتي توفر بيانات تخدم أغراض التخطيط في السلطنة.