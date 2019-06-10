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"الموج مسقط" يحتفل بتسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية

الإثنين 10 يونيو 2019 07:08 م بتوقيت مسقط

"الموج مسقط" يحتفل بتسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية

 

مسقط - الرؤية

 

نجح الموج مسقط، المجمع السياحي المتكامل والوجهة الرائدة لنمط الحياة العصرية والترفيهية في السلطنة، في تسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية منذ إنشائه تنوعت بين الشقق والفلل والمنازل المدمجة، والتي تمّ بناؤها وفق أعلى معايير الجودة والتصميم المبتكر؛ وبهذا أصبح المجمع السياحي الحاصل على العديد من الجوائز المرموقة يضم أكثر من 8,000 ساكن من80 جنسية مختلفة، مما يعزز التنوع الثقافي في الموج مسقط.

وقال ناصر بن مسعود الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط: إنه لفخر كبير لنا أن نُعلن عن إنجازنا بتسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية ليكون أحد قصص النجاح التي سطرها الموج مسقط منذ نشأته. ويُعدّ الموج مسقط الوجهة الرائدة من المجمعات السكنية الحيوية في السلطنة، إذ يحظى بمجتمعٍ مزدهر ومتعدد الاستخدامات، حيث يلتقي فيه الأفراد والعائلات وتنمو الأعمال لينعم الجميع بأرقى أنماط الحياة المفعمة. لذا نؤكد استمرارنا في تطوير الموج مسقط وتقديم أرقى التجارب العصرية والمثالية لعملائنا، فيما نحقق وعودنا لتسليم منازلهم وتحقيق المزيد من الإنجازات ضمن هذا المشروع.

ويوفر الموج مسقط المنفرد بموقعه الإستراتيجي في قلب مسقط الجديد معايير متجددة لنمط الحياة العصرية من خلال مجموعة واسعة من المرافق والخدمات ذات الطابع العصري بما فيها مرسى الموج وملعب الموج للجولف والمتنزهات والحدائق والمرافق الترفيهية الأخرى والفنادق العالمية الفاخرة، إلى جانب الممشى الذي يضم 80 وحدة تجارية ومنفذاً للبيع بالتجزئة تتوزع في الممشى والمرسى بلازا وممشى المرسى. كما يضم الموج مسقط كذلك مجموعة من الحدائق ومناطق اللعب المتنوعة ومسارات للمشي وركوب الدراجات وملاعب التنس وأحواض السباحة، بالإضافة إلى شاطئ المجتمع، مما يجعل المكان واحداً من أرقى وجهات العيش لأولئك الراغبين بالإقامة في مسقط.

 

 

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