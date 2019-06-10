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"إنفينيتي" بعروض ومميزات استثنائية حتى 4 يوليو

الإثنين 10 يونيو 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

"إنفينيتي" بعروض ومميزات استثنائية حتى 4 يوليو

مسقط – الرؤية

 

تواصل إنفينيتي عُمان تقديم عروضها المُميزة على مجموعة سيارات الصالون التي تضم: إنفينيتي Q50  وإنفينيتي Q60 وإنفينيتي  Q70 حتى 4 يوليو المقبل. وتوفر سيارات إنفينيتي الأكثر مبيعًا - إنفينيتي  Q50وإنفينيتي  Q60 وإنفينيتي  Q70 - تجربة قيادة مجزية مع مجموعة متنوعة من خيارات توليد القوة المبتكرة، كما تقدم تصميمًا رياضيًا يوفر حضورًا قويًا من الخارج، وتتميز البيئة الداخلية المريحة والفسيحة بمقاعد قياسية مكسوة بالجلد.

وقال مسؤول في شركة إنفينيتي عُمان: في إنفينيتي، تكمن أولويتنا في التأكد من أنَّ كل سيارة صالون ستخضع لاختبار الزمن وتقدم قيمة وجودة دائمة. كما أن الأداء القياسي والتصميم الرياضي لإنفينيتي Q50  وإنفينيتي Q60 وإنفينيتي Q70. يجعلان المجموعة حجر الزاوية الهام في خط منتجاتنا، إن توفير تجربة فاخرة استثنائية حقاً - منذ اللحظة التي يدخل فيها العميل من باب صالة العرض، وطوال فترة ملكية سيارته بالكامل - هي أولويتنا القصوى.

ويشمل العرض الحصري على سيارات إنفينيتي الصالون: أسعار خاصة، ومعدلات فائدة خاصة، وهدايا مضمونة، وهدية نقدية مضمونة، وصيانة دورية للسيارات، وتسجيل مجاني، وتأمين مجاني، وضمان الشركة الصانعة، وبطاقة AAA للمساعدة على الطريق.

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