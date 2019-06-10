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هدايا نقدية مع "رينو ميجان" تصل إلى 2800 ريال

الإثنين 10 يونيو 2019 07:06 م بتوقيت مسقط

هدايا نقدية مع "رينو ميجان" تصل إلى 2800 ريال

مسقط – الرؤية

 

تُقدم رينو ميجان أفضل مستوى اقتصادي باستهلاك الوقود وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذه الفئة من السيارات، وهي متوفرة حاليًا بعرض خاص يستمر حتى 23 يونيو. وفقًا لعرض رينو عُمان الخاص، فإن الزبائن الذين يشترون رينو ميجان يضمنون الحصول على هدايا نقدية مضمونة تصل إلى 2800 ريال، وصفر ٪ فائدة لمدة تصل إلى سنتين أو 1,99٪ لمدة تصل إلى 4 سنوات، وهدية مضمونة من خلال بطاقة "امسح واربح" ، والتسجيل المجاني، وضمان المُصَنّع لمدة ثلاث سنوات / 100,000 كلم، والصيانة الدورية للمركبة، والتأمين المجاني وبطاقة AAA للمساعدة على الطريق.

وقال مسؤول في رينو عُمان – من بيت سهيل بهوان للسيارات: تتميز سيارة رينو ميجان بأنها شخصية جذابة، وبفضل تصميم السيدان، وخطوطها الديناميكية وأبعادها السخية، فإنَّ لديها طرازًا خاصًا بها، يتميز بحيوية وأناقة. رينو ميجان معترف بها في جميع أنحاء العالم لتميزها. هذا هو الوقت المثالي لامتلاك هذه السيارة. ويحق لزبائن رينو ميجان (1,6 لتر/ 2 لتر) خلال فترة العرض الحصول على هدية نقدية مضمونة قيمتها 1800 ريال، كما يحق لزبائن رينو ميجان GT  1,6 لتر تيربو /  RS  1,8لتر الحصول على هدية نقدية مضمونة بقيمة 2800 ريال. وكذلك يحق لجميع الزبائن الذين يشترون سيارات رينو ميجان الحصول على عرض "امسح واربح" الذي يمكنهم من الفوز بهدية مضمونة. وتشمل الهدايا هاتف آبل آيفون XR (128 جيجابايت) ، وإكسسوارات رينو المعتمدة بقيمة 85 ريالاً أو بطاقة وقود بقيمة 50 ريالا.

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