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حلقة عمل حول مشروع إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية في "مدائن"

الإثنين 10 يونيو 2019 07:04 م بتوقيت مسقط

حلقة عمل حول مشروع إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية في "مدائن"

مسقط – الرؤية

 

نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، أمس حلقة عمل نقاشية تفاعلية حول "مشروع إعداد سياسة وإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية في مدائن"، بمشاركة الأطراف المعنية من الرؤساء التنفيذيين ومديري العموم للشركات والمصانع  في كل من مدينة الرسيل الصناعية ومدينة سمائل الصناعية وواحة المعرفة مسقط.

وتأتي الحلقة استكمالاً للجهود التي تبذلها مدائن في دعم المسؤولية الاجتماعية، وحرصاً منها على إتمام دورها على أكمل وجه في خدمة المجتمع بما يحقق الصالح العام لدعم التنمية المجتمعية. ويهدف المشروع الذي بدأت مدائن بالعمل عليه إلى تنظيم جميع الممارسات المجتمعية التي تندرج تحت مظلتها وجعلها تنصب ضمن قالب متخصص وموحد.

وشهدت حلقة العمل تقديم نبذة عن مشروع إعداد سياسة المسؤولية الاجتماعية لمدائن، وأهدافه وخطة العمل المتبعة، وتوضيح مفهوم الاستدامة والتنمية المجتمعية وسياسة المسؤولية المجتمعية التي ستتبناها مدائن، وتقديم عرض سريع حول توجهات المسؤولية الاجتماعية لمدائن والقضايا ذات الأولوية مع عرض نماذج من بعض الدول، وفتح باب النقاش حول التحديات التي تواجه الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في المؤسسات حالياً، وترتيب القضايا ذات الأولوية لمدائن وأصحاب الشأن المعنيين، ومناقشة المشاريع ذات الأولوية والتي ستتبناها مدائن بالتعاون مع الشركات والمصانع الواقعة ضمن المدن الصناعية التابعة لمدائن.

ووقعت مدائن مذكرة تفاهم مع شركة الوجهة للاستدامة، إحدى الشركات الاستشارية المحلية المتخصصة في هذا المجال لإعداد دراسة استشارية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية لمدائن بهدف وضع توجه واضح لسياسة المسؤولية المجتمعية لجميع الشركات والمصانع التي تقع ضمن إطار المدن الصناعية التابعة لمـدائن، وذلك من خلال تطوير استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، وإنشاء صندوق خاص للتعامل مع طلبات المجتمع المحلي بالتعاون مع الشركات والمصانع، حيث تم الانتهاء من مرحلة إعداد خطة العمل التنفيذية الخاصة بالدراسة وتوفير المتطلبات الضرورية لإنجازها، كما تم الانتهاء من مرحلة إشراك أصحاب الشأن الداخليين بمدائن، ويجري العمل على إشراك الأطراف الخارجيين، بمن فيهم متخذي القرار بالقطاع الصناعي المتمثل بالمؤسسات والشركات الصناعية بالمدن الصناعية من أجل إشراكهم في هذه الاستراتيجية لضمان نجاحها والحصول على النتائج.

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