سكان السلطنة: 978 ألف نسمة زيادة في 6 سنوات.. و8 عمانيين كل ساعة

مسقط – الرؤية

زاد عدد سكان السلطنة خلال الفترة من منتصف عام 2012 إلى منتصف عام 2018 بحوالي 978 ألف نسمة ليبلغ نحو 4.6 مليون نسمة. وبلغ معدل التغير لدى العُمانيين حوالي 23.3% وفق نشرة إحصاءات السكان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأفادت النشرة المستندة إلى بيانات منتصف عام 2018 أنَّ الهرم السكاني للعمانيين حسب النوع لعام 2018 يتساوى تقريباً حيث بلغت نسبة الذكور والإناث 50.4% و49.6% على التوالي. وتمثل فئتا الشباب والأطفال الأقل من 29 سنة الشريحة الأكبر لدى العُمانيين مشكلين ثلثي السكان العُمانيين (بنسبة 64%) وتمثل فئة الأطفال الأقل من 5 سنوات أكبر الفئات حيث بلغت وحدها 15%.

وتنخفض نسبة النوع لدى العمانيين في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر لتصل إلى حوالي 92 ذكرا لكل 100 أنثى وتتقارب بفارق بسيط في الفئة العمرية بين 15 إلى 64 سنة لتصل إلى حوالي 101 ذكر لكل 100 أنثى.

وبلغ معدل الإعالة العمرية عند العمانيين 71 فرداً معالاً لكل 100 فرد في سن العمل حيث بلغت إعالة الأطفال العمانيين منها 63.7 طفلا معالا لكل 100 فرد في سن العمل، في حين جاءت إعالة كبار السن منخفضة عند العمانيين لتبلغ حوالي 7.1 معال من كبار السن لكل 100 فرد في سن العمل.

وأفادت الساعة السكانية أن سكان السلطنة يزدادون كل ساعة بواقع 8 عُمانيين. كما أنَّ نسبة الذكور من إجمالي سكان السلطنة بلغت حوالي 65% مقابل 35% للإناث حيث يشكل الذكور العمانيون 50% من إجمالي العمانيين.

وتعد محافظة مسقط الأعلى من حيث الكثافة السكانية وذلك بـ364 نسمة لكل كيلومتر مربع تليها محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وذلك بحوالي 96 و80 و26 نسمة لكل كيلومتر مربع على التوالي. وتستحوذ محافظتا ظفار والوسطى على حوالي 59% من مساحة السلطنة ويقطنها 11% فقط من سكان السلطنة وتبلغ الكثافة السكانية بهما حوالي 6 أشخاص لكل كيلومتر مربع.