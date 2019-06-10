فتح باب التسجيل للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي .. الأحد

مسقط - الرؤية

تفتح وزارة الزراعة والثروة السمكية باب التسجيل للمؤسسات والشركات العمانية الراغبة في إنشاء مشاريع استزراع الأحياء المائية التجارية حسب عدة شروط وضوابط خلال الفترة من 16 يونيو إلى 15 يوليو.

وأوضحت الوزارة أنه على الراغبين في الاستثمار في مشاريع الاستزراع التقدم على المواقع المملوكة للوزارة فقط، والتقدم بالطلب إلى المحطة الواحدة للاستزراع السمكي بدائرة تنمية الاستزراع السمكي بديوان عام الوزارة المبنى رقم (2) على الاستمارة المعدة لهذا الغرض والمتوفرة في المحطة الواحدة للاستزراع السمكي أو على موقع الوزارة على أن يتضمن الطلب بيانات الشركة أو المؤسسة مع السجل التجاري لها. وكذلك إرفاق دراسة جدوى مبدئية مع الطلب تتضمن البيانات التالية والموجودة في استمارة تقديم الطلب كالموقع المقترح لإقامة المشروع ومساحته مبينا به المحافظة والولاية وإحداثيات الموقع، والتكاليف الاستثمارية المبدئية للمشروع وتقديم ما يُفيد توفر القدرة المالية والفنية لتنفيذ المشروع. وتشمل الشروط بيان نوع الأحياء المائية المراد استزراعها ومصدرها وكمياتها والإنتاج السنوي المتوقع، وتحديد نظام الاستزراع المستخدم، تحديد التاريخ المتوقع لبدء المشروع ومدته، ونبذة عن المشروع وكيفية إدارته وتشغيله، والمخطط التوضيحي لمكونات المشروع ومراحل الإنتاج، وبيانات توضح جودة المياه التي ستستخدم في المشروع ونوعها وكمياتها ومصدرها وكيفية تصريفها إذا كان موقع المشروع على اليابسة، والخدمات التي سوف يُقدمها المشروع لخدمة المجتمع المحلي، إلى جانب الالتزام والتقيد بالأحكام والشروط المقررة في لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (177/2012م).