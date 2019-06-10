المنذري يصل المملكة المتحدة في زيارة رسمية

مسقط - الرؤية

وصل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له، مساء أمس، إلى العاصمة البريطانية لندن في مستهل زيارة رسمية للمملكة المتحدة تلبية لدعوة من مجلس اللوردات البريطاني.

ويتضمن برنامج الزيارة مباحثات مع مجلس اللوردات، ولقاءات مع عدد من المسؤولين البريطانيين. وكان معاليه قد غادر البلاد في وقت سابق أمس متوجها إلى المملكة المتحدة، وكان في وداع معاليه لدى مغادرته مطار مسقط الدولي، المكرمان نائبا رئيس مجلس الدولة، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، ونائب سفير المملكة المتحدة لدى السلطنة.

ويرافق معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة خلال الزيارة، وفد من المكرمين أعضاء المجلس، يضم المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، والمكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية، والمكرم يحيى بن رشيد آل جمعة والمكرم صالح بن محمد الزكواني.