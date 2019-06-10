الإثنين, 10 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

المنذري يصل المملكة المتحدة في زيارة رسمية

الإثنين 10 يونيو 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

المنذري يصل المملكة المتحدة في زيارة رسمية

مسقط - الرؤية

وصل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له، مساء أمس، إلى العاصمة البريطانية لندن في مستهل زيارة رسمية للمملكة المتحدة تلبية لدعوة من مجلس اللوردات البريطاني.

ويتضمن برنامج الزيارة مباحثات مع مجلس اللوردات، ولقاءات مع عدد من المسؤولين البريطانيين. وكان معاليه قد غادر البلاد في وقت سابق أمس متوجها إلى المملكة المتحدة، وكان في وداع معاليه لدى مغادرته مطار مسقط الدولي، المكرمان نائبا رئيس مجلس الدولة، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، ونائب سفير المملكة المتحدة لدى السلطنة.

ويرافق معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة خلال الزيارة، وفد من المكرمين أعضاء المجلس، يضم المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، والمكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية، والمكرم يحيى بن رشيد آل جمعة والمكرم صالح بن محمد الزكواني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 أغسطس 2016

وفد من جمعية مرشدات المملكة المتحدة يصل مسقط في زيارة للسلطنة

المزيد

18 سبتمبر 2017

بدر بن سعود في زيارة رسمية إلى إيطاليا

المزيد

04 سبتمبر 2018

الزياني يصل السلطنة في زيارة رسمية

المزيد

20 مارس 2018

محمد بن سلمان يصل واشنطن في زيارة رسمية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"البلديات الإقليمية": 24000 ذبيحة في المسالخ بالمحافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك

المحليات - أخبار

إقبال واسع على الوجهات السياحية خلال إجازة عيد الفطر.. وتنوع الفعاليات الترفيهية والتراثية يحفز السياحة المحلية

عمان - سياحة عمان

"عُمران" تحتفل بالافتتاح الرسمي لـ"فندق دبليو مسقط" على شاطئ القرم .. غدا

الاقتصاد - محلي

سكان السلطنة: 978 ألف نسمة زيادة في 6 سنوات.. و8 عمانيين كل ساعة

الاقتصاد - محلي

آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

أول تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة