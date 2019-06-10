"عمومية استئناف مسقط" تناقش تطوير العمل القضائي

مسقط - الرؤية

عقد بمجمع المحاكم بمسقط الاجتماع الثاني للجمعية العامة للسنة القضائية (2018م/2019م) برئاسة فضيلة القاضي محمد بن سالم الأخزمي القاضي بالمحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بمسقط رئيس الجمعية العمومية، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بمسقط ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بمسقط وقريات ومديري إدارات الادعاء العام في نطاق اختصاص المحكمة ومديري الإدارات التخصصية، وبحضور خليفة بن ناصر الريامي مدير دائرة التنسيق والمتابعة أمين سر الاجتماع.

وألقى رئيس الجمعية العمومية كلمة قال فيها إن هذا الاجتماع يأتي في بداية السنة القضائية الثامنة عشرة من عمر نظام السلطة القضائية الذي أسس قواعده حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- إيماناً من جلالته بأهمية هذا المرفق القضائي الهام في هذا البلد العزيز. وأضاف أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يقوم بجهود كبيرة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي والإداري بالمحاكم، مسترشداً بتوجيهات فضيلة الشيخ رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

بعد ذلك، جرى مناقشة جدول الاجتماع وتطرق المجتمعون لمناقشة تطوير العمل القضائي وسبل تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، كما تم بحث معوقات العمل القضائي وما يطرح من إشكالات، لا سيما المتعلق منها بتنفيذ الأحكام، كما تمَّ تشكيل الدوائر بالمحاكم وندب أصحاب الفضيلة القضاة، كما ناقش المجتمعون عدداً من الأمور المتعلقة بالعمل القضائي والإداري والتي تعزز مسيرة تطوير العمل القضائي خلال العام القضائي المقبل.