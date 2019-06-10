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لتهنئته بعد انتخابه كأول عماني يشغل هذا المنصب

السعيدي يستقبل الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

الإثنين 10 يونيو 2019 06:53 م بتوقيت مسقط

السعيدي يستقبل الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

مسقط - الرؤية

استقبل معالي الدكتور أحمد بن مُحمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بمكتبه بديوان عام الوزارة الأستاذ الدكتور عمر بن عوض بن سالم الرواس الذي تمَّ انتخابه مؤخراً أميناً عاماً للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، كما هنأ معاليه الأستاذ الدكتور الرواس على منصبه الجديد كأول عماني يشغل هذا المنصب، متمنياً له تمام التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة وللارتباطات الوثيقة بين وزارة الصحة والمجلس العربي دوام التقدم والنماء وبما يعزز من المنافع والمصالح المشتركة. وتباحث معاليه مع الرواس حول سبل دعم وتطوير التعاون الثنائي بين الوزارة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية في المجال الصحي.

وكان الأستاذ الدكتور عمر بن عوض الرواس قد انتخب لشغل منصب الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية من قبل مجلس وزراء الصحة العرب خلفًا لليبي الأستاذ الدكتور محمد الهادي السويحلي.

وحسب النظام المتبع بالمجلس فإنِّه يتم تعيين الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية من قبل الهيئة العليا للمجلس بطريقة الانتخاب من بين مرشحي الدول ذات العضوية الكاملة ويشترط فيه أن يكون طبيبا متفرغا من ذوي الاختصاص العالي، ويكون تعيينه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويشغل الأستاذ الدكتور عمر بن عوض الرواس حالياً، إلى جانب عمله الجديد كأمين عام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، عدة مهام وظيفية منها مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السلطان قابوس، ورئيس وحدة الجهاز التنفسي بقسم الطب الباطني بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، وعضو مجلس الأمناء بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وعضو مجلس الأمناء بجامعة الخليج العربي. وسبق أن شغل الرواس منصب عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، ورئيساً لمجلس إدارة مستشفى جامعة السلطان قابوس، ورئيساً للجمعية الطبية العمانية، ورئيسًا للجنة تطوير خدمات الأمراض الصدرية بوزارة الصحة.

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