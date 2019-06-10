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الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بالسيب تناقش سبل تطوير العمل بالمحكمة

الإثنين 10 يونيو 2019 06:52 م بتوقيت مسقط

الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بالسيب تناقش سبل تطوير العمل بالمحكمة

 

مسقط - الرؤية

 

عقدت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بالسيب والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالسيب وبدبد اجتماعها الثاني للسنة القضائية 2018/2019 برئاسة فضيلة القاضي الشيخ/ سعيد بن صالح بن أحمد الحبسي، قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بالسيب ورئيس الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالسيب وبدبد، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بالسيب وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الابتدائية بالسيب وبدبد وممثلي إدارات الادعاء العام بالسيب والخوض وسمائل والإدارات التخصصية بالادعاء العام ومدير أمانة سر محكمة الاستئناف بالسيب ومدير دائرة التنسيق والمتابعة بمحكمة الاستئناف بالسيب.

واستهل فضيلته الاجتماع بكلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام على ما بذلوه من جهد خلال العام القضائي رافعاً أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ــ حفظه الله ورعاه ــ على ما يوليه جلالته من دعم ورعاية عظيمة للمرفق القضائي. كما توجه فضيلته بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور/ إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية على المتابعة المستمرة، والجهود المتواصلة في توفير كل ما يلزم لدعم مسيرة العمل القضائي والإداري في محاكم السلطنة.

وناقش الاجتماع بعد ذلك البنود المتعلقة بتحديد عدد الدوائر القضائية وتشكيلها وعدد الجلسات، وأيام وساعات انعقادها، وتوزيع القضايا عليها خلال العطلة القضائية، وسائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية ومناقشة ما يستجد من أعمال وذلك استناداً للمادتين (12، 14) من قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي والإداري والتي من شأنها تعزيز وتطوير العمل بالمحكمة.

 

 

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