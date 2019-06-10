اليوم.. انطلاق برنامج "رحلة ابتكار" الصيفي الصيفي بالداخلية

نزوى - يونس العنقودي

ينطلق اليوم بمركز العلوم والتكنولوجيا بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية اليوم، برنامج "رحلة ابتكار 3" وسيستمر البرنامج حتى يوم 27 من شهر يونيو الجاري، بمقر المركز بالرويشية بنزوى. ويجيء البرنامج ضمن الأنشطة المجتمعية التي درج المركز على إقامتها سنويا، ويهدف البرنامج الذي ينظّمه المركز للعام الثالث على التوالي إلى استغلال أوقات فراغ الطلبة في الإجازة الصيفية، وتزويدهم بعدد من المعارف والمهارات لصقل قدراتهم العلمية والعملية في مختلف المجالات من خلال ورش تدريبية متخصصة تخاطب جميع الفئات العمرية.

ويستهدف البرنامج الصيفي هذا العام 960 طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بدءاً من الصف الثالث وحتى الحادي عشر؛ ويتضمن البرنامج ست ورش تدريبية متنوعة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا تتناول برنامج تقنية النانو، وبرنامج الطاقة المتجددة، وبرنامج المبتكر الصغير، وبرنامج الروبوت التعليمي، وبرنامج الذكاء الاصطناعي، وبرنامج التعلم التفاعلي، وسيقوم المشرفون والمدرّبون بالمركز بتقديم تدريبات نظرية بتدريب الطلبة المشاركين على مختلف هذه العلوم والتقانات، ويمكن للطالب الواحد المشاركة في أكثر من برنامج حسب رغباته وميوله؛ كما سيتم طرح برامج تدريبية مختلفة لطلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي وأولياء الأمور والموظفين.

يذكر أنّ باب التسجيل للمشاركة في البرنامج الصيفي ما زال مفتوحا، ويمكن للراغبين في المشاركة بالبرنامج التسجيل عبر الموقع الإلكتروني stcnizwa.com.