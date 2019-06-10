مؤشر سوق مسقط يربح 18 نقطة.. و167% زيادة في قيم التداولات

الرؤية – مريم البادية

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس إلى مستوى 3973 نقطة تقريبا؛ بما يمثل ارتفاعا بـ 18 نقطة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي ليصل إلى 4222 نقطة.

وشهدت جلست أمس ارتفاعا في قيم التداول؛ وبلغ مستواها 3.139 مليون ريال بنسبة ارتفاع 167% عما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 1.176 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.078 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.5 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 893 ألف ريال وبنسبة 28 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 290 ألف ريال وبنسبة 9 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 602 ألف ريال عماني وبنسبة 19 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6354 نقطة مرتفعا 22 نقطة بنسبة 0.35 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4752 نقطة مرتفعا 53 نقطة وبنسبة تغير 1 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1971 نقطة مرتفعا 0.35 نقطة وبنسبة تغير 0.02 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 545 نقطة مرتفعا 5 نقاط وبنسبة 0.86 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 36 شركة، ارتفعت منها 12 شركة وانخفضت 5 شركات، فيما استقرت أسعار 19 شركة، وتمّ التداول في 3,139,297 مليون سهم، بعدد صفقات 579 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 26 في المئة. وتصدر سهم ريسوت للأسمنت قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.362 ريال وبنسبة صعود 3 في المئة، فيما حل سهم أعلاف ظفار في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.090 ريال وبنسبة تغير 5 في المئة. واعتلى سهم سندات أومنفست الدائمة صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 900,000 مليون ريال وبنسبة 29 في المئة. وتصدر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 2,877,300 سهم وبنسبة 20 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 2,246,604 ريال وبنسبة 72 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 226,784 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة. وبلغ شراء العرب 335 ريال وبنسبة 0.01 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 665,575 ريال وبنسبة 21 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 2,848,980ريال وبنسبة 91 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 106,832 ريال وبنسبة 3 في المئة، وبلغ بيع العرب 848 ألف ريال وبنسبة 0.03 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 182,637 ألف ريال وبنسبة 6 في المئة.