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يبلغ مجموع الجوائز 2 مليون ريال عماني في 2019

بنك ظفار يجري السحب على أكثر من 500 ألف ريال ضمن برنامج سحوبات التوفير

الإثنين 10 يونيو 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

أجرى بنك ظفار السحب على جوائز برنامج سحوبات التوفير، في مسقط مول، وشهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا كبيرًا واستمتع الأطفال والحضور بالأنشطة المتنوعة وحظي مجموعة من زبائن بنك ظفار بفرصة الفوز بجوائز قيّمة ضمن برنامج سحوبات التوفير.  

وقال فيصل بن حمد الوهيبي، المدير العام ورئيس مجموعة التجزئة المصرفية: يأتي برنامج سحوبات التوفير هذا العام مع جوائز أكبر لجميع المناسبات وفائزين أكثر من جميع الفروع، ونسعى من خلاله إلى تحفيز وتشجيع زبائننا على توفير المزيد ومكافأتهم على ذلك.

وتضمنت الفعالية عددًا من الفقرات الترفيهية، وأجرى البنك السحب على الجوائز اليومية، والأسبوعية، والشهرية وربع السنوية، حيث تبلغ قيمة الجائزة اليومية 1000 ريال لفائز واحد يوميًا، والجائزة الأسبوعية 1000 ريال لعشرة فائزين أسبوعيًا، والجائزة الشهرية 10 آلاف ريال لفائز واحد شهريًا، أما لزبائن الريادة للخدمات المصرفية المتميزة فأجرى البنك السحب على الجائزة الشهرية بقيمة 25,000 ريال لفائز واحد، والجائزة ربع السنوية بقيمة 100,000 ريال لفائز واحد.

ويبلغ مجموع جوائز برنامج سحوبات التوفير هذا العام 2,000,000 ريال عماني، ويستمر البرنامج من الأول من يناير 2019 إلى نهاية شهر ديسمبر 2019، ويتأهل الزبون في سحوبات برنامج التوفير عند توفر متوسط رصيد قيمته 100 ريال لمدة شهر للجوائز اليومية والأسبوعية والشهرية، وتتضمن جوائز هذا العام الجوائز اليومية بقيمة 1000 ريال لفائز واحد يوميًا، والجوائز الأسبوعية بقيمة 1000 ريال لـ 10 فائزين أسبوعيًا، والجوائز الشهرية بقيمة 10000 ريال لفائز واحد شهريًا، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى بقيمة 50,000 ريال لفائز واحد أما بالنسبة لجوائز المناسبات فتتضمن جائزة يوم المرأة العمانية بقيمة 1000 ريال لـ 5 فائزين، وجائزة يوم النهضة بقيمة 1000 ريال لـ 5 فائزين، وجائزة العودة للمدارس بقيمة 1000 ريال لـ 10 فائزين، وجائزة العيد الوطني بقيمة 49,000 لفائز واحد. أما بالنسبة للجوائز الخاصة لزبائن الريادة للخدمات المصرفية المتميزة، فتتضمن الجائزة الشهرية لفائز واحد في الشهر بقيمة 25,000 ريال، والجوائز ربع السنوية لـ 3 فائزين في السنة بقيمة 100,000 ريال لكل فائز، والجائزة الكبرى لفائز واحد بقيمة 250,000 ريال.

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