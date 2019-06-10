الخميس .. آخر فرصة لاقتناص عروض "ظفار للسيارات"

مسقط – الرؤية

تواصل شركة ظفار للسيارات - الموزع الرسمي لسيارات جيب وكرايسلر ودودج ومركبات رام في السلطنة تقديم عروضها الاستثنائية حتى الخميس، وتشمل تقديم الهدايا النقدية القيمة المضمونة التي تصل قيمتها إلى 9400 ريال عماني، إلى جانب تأمين مجاني، وتسجيل مجاني، وخدمة مجانية 5 سنوات أو 100,000 كلم، وضمان 5 سنوات أو 100,000 كلم، وخدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، فضلا عن الحصول على قسيمة شرائية مضمونة بقيمة 100 ريال ومزايا أخرى.

وقال بيجو لوكوس، مدير التسويق بشركة ظفار للسيارات: قدمت شركة ظفار للسيارات هذا العام أفضل العروض لعملائها، لإتاحة الفرصة لهم لاقتناء إحدى الطرازات الرائعة من العلامات التي تمثلها والمعروفة بجودتها العالمية وتصاميمها الجذابة، وقد قمنا بتصميم العروض الرمضانية هذا العام لتكون بمثابة هدية مميزة لعملائنا الكرام في شهر رمضان، وكما هو واضح فإن العرض يقدم حزمة سخية من المزايا الرائعة والخدمات المجانية التي تقدمها شركة ظفار للسيارات على طرازات عديدة من علاماتها المتنوعة، ما انعكس على الإقبال الكبير الذي لمسناه خلال الأسابيع الماضية.

وبموجب العرض الحالي تقدم شركة ظفار للسيارات لعملائها فرصة الاختيار بين كل من علامات "جيب" و"دودج" و"كرايسلر" ومركبات "رام" واقتناء واحدة من السيارات المميزة والتي تحظى بشعبية جارفة في السلطنة ويشمل العرض مجموعة مميزة من الطرازات حيث يتيح كل من جيب كومباس الجديدة بالكامل، وجراند شيروكي، ورانجلر الجديدة بالكامل، وشيروكي الجديدة مع التمتع بهدايا نقدية من 2000 إلى 9400 ريال عماني، ويقدم العرض طرازات مختارة من دودج تشمل كل من تشارجر وتشالنجر ودورانجو مع الحصول على هدايا نقدية من 1650 إلى 8200 ريال عماني، وخلال فترة العرض تقد ظفار للسيارات طرازات مختارة من علامة كرايسلر تشمل "كرايسلر 300" وباسيفيكا الجديدة كليا مع هدايا نقدية من 3100 إلى 5500 ريال، وتتيح العروض الرمضانية لعشاق مركبات رام الفرصة لاقتناء مركباتهم المفضلة "رام 1500 كلاسيك" والجديدة كليا "رام 1500"مع الحصول على هدايا نقدية من 3500 إلى 5000 ريال عماني، فضلا عن المزايا الأخرى التي تقدمها ظفار للسيارات خلال فترة العرض.