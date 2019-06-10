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كيفية تقليل وتفادي الإصابة بضربات الشمس

الإثنين 10 يونيو 2019 01:35 م بتوقيت مسقط

كيفية تقليل وتفادي الإصابة بضربات الشمس

 

مسقط - الرؤية

تكثر الإصابة بضربات الشمس، والإجهاد الحراري وغيرها من الأعراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة وأن العديد من الوظائف والأنشطة الميدانية تحتم على العاملين فيها التعرض لأشعة الشمش ودرجات الحرارة العالية، وإهمال هذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى عواقب صحية.

وتعتبر الإصابة بضربات الشمس شائعة، وعلى الرغم من أنها تعد من المشاكل المألوفة التي تندرج تحت فئة الإصابات الاعتيادية سهلة العلاج، إلا أن الإهمال في علاج ضربة الشمس من الممكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى الوفاة.

ومن العوامل التي تزيد فرص الإصابة بضربة الشمس:

ارتداء ملابس ثقيلة وضيقة في جو حار.

التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة.

ممارسة الرياضة أو العمل في أجواء حارة دون تناول قدر كاف من السوائل.

تناول قدر كبير من الكحوليات في طقس شديد الحرارة.

 

ومن الفئات المعرضة للخطر:

كبار السن.

مرضى القلب والسكري.

المصابون بالسمنة.

مرضى الشلل الرعاش.

مدمنو الخمور والمخدرات.

ونشرت الهيئة العامة للطيران المدني بعض النصائح لتقليل وتفادي الإصابة بضربات الشمس وهي:

التواصل مع الأرصاد الجوية لمعرفة أخر مستجدات الطقش.

شرب كميات كبيرة من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف.

تنظيم وتحديد ساعات العمل بحيت تتخللها فترات راحة عند وصول درجات الحرارة ذروتها.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة.

يفضل تدريب العمال والمشرفين على كيفية التصرف تجاه نوبات الحرارة العالية.

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